HĐND tỉnh cho ý kiến về đề xuất hỗ trợ xây dựng các dự án dược liệu quý trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong năm 2023, các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An đã phát hiện 29 vụ/119 bị can có hành vi tham nhũng. So với năm 2022, số vụ giảm nhưng số bị can tham nhũng tăng 55 bị can.