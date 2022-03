HĐND tỉnh cho ý kiến việc ban hành cơ chế đặc thù với huyện Đô Lương

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng 18/3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, trong đó có cơ chế, chính sách đặc thù đối với huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, Đô Lương là huyện trung tâm kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh liên huyện, liên vùng Tây Nam tỉnh Nghệ An. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, UBND tỉnh đã xác định nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển huyện Đô Lương trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ vùng Tây Nam Nghệ An là một trong những nhiệm vụ quan trọng.