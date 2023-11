HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

Chiều 29/11, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, khai mạc vào ngày 5/12/2023. Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp báo. Ảnh: M.H

Dự kiến chất vấn các ngành Tài nguyên - Môi trường và Du lịch

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17. Cụ thể, tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét 35 báo cáo của Thường trực và các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua 33 dự thảo nghị quyết; trong đó có nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện ba Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

Đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: M.H

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp dự kiến chất vấn 2 nhóm nội dung; gồm: Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các tổng đội thanh niên xung phong (do Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp trả lời); Giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (do Sở Du lịch trực tiếp trả lời).

Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan báo chí và các nhà báo đánh giá cao sự đổi mới và ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh; trong đó có tổ chức kỳ họp, lựa chọn nội dung chất vấn, trả lời chất vấn liên quan đến những vấn đề bức thiết của cuộc sống, duy trì đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp, tạo điều kiện phát huy dân chủ trực tiếp của cử tri, Nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Phóng viên Trần Lộc (VTC News) quan tâm đến giải pháp thu - chi ngân sách phục vụ đầu tư phát triển. Ảnh: M.H

Bên cạnh đó, các phóng viên cũng đặt ra một số băn khoăn liên quan đến việc theo dõi, đeo bám, đôn đốc và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương trong chậm hoặc không thực hiện các lời hứa tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn cũng như thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh.

Phóng viên Nguyễn Khánh Hoan (Báo Thanh Niên) phản ánh một số dự án chậm tiến độ chưa được xử lý. Ảnh: M.H

Có những ý kiến cũng nêu một số nội dung kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh quan tâm vào cuộc, như: Tiến độ cải tạo, nâng cấp hạ tầng du lịch thị xã Cửa Lò; xử lý các dự án đầu tư xây dựng khi chưa có chủ trương đầu tư và cấp phép xây dựng; giải pháp tăng thu – chi ngân sách phục vụ đầu tư phát triển; quyết liệt hơn trong thu hồi các dự án chậm tiến độ…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Xuân Học trả lời nội dung nhà báo nêu liên quan đến việc hỗ trợ giống cây, con cho nông dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: M.H

Tăng cường phối hợp hiệu quả giữa HĐND tỉnh và các cơ quan báo chí

Sau phần thông tin, giải trình của lãnh đạo các sở, ban, ngành đối với các vấn đề được các phóng viên, đại diện các cơ quan báo chí nêu, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn các phóng viên, đại diện cơ quan báo chí đã tham gia đóng góp các ý kiến, đồng thời khẳng định, những nội dung được nêu tại cuộc họp báo cũng là những nội dung sẽ được HĐND tỉnh tiếp tục theo đuổi nhằm giải quyết hiệu quả hơn trong thời gian tới, như vấn đề quản lý đất đai, phát triển du lịch, các chính sách đầu tư phát triển…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh quan điểm của HĐND tỉnh là bám sát thực tiễn cuộc sống để lựa chọn nội dung tiến hành giám sát, chất vấn và giải trình; đồng thời quan tâm đeo bám đến cùng các vấn đề sau giám sát, chất vấn, giải trình thông qua báo cáo thực hiện của các sở, ngành và hàng năm, UBND tỉnh đều có báo cáo việc thực hiện kết luận chất vấn, kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp có hiệu quả giữa HĐND tỉnh với các cơ quan báo chí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ảnh: M.H

Khẳng định nhiều chuyển động sau hoạt động giám sát, giải trình, chất vấn của HĐND tỉnh về quản lý tài nguyên khoáng sản, đào tạo nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, thu hồi dự án treo; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, kết quả đó có vai trò đóng góp của các cơ quan báo chí và nhà báo, bởi nhiều nội dung giám sát, giải trình, chất vấn được lựa chọn trên cơ sở thông tin của báo chí; đồng thời mong muốn mối quan hệ phối hợp giữa HĐND tỉnh với các cơ quan báo chí ngày càng hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng mong muốn của cử tri và Nhân dân.