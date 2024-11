Thời sự HĐND tỉnh Nghệ An dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ họp cuối năm 2024 Hai nhóm vấn đề liên quan đến xây dựng môi trường văn hóa, bản sắc con người xứ Nghệ, phát triển công nghiệp văn hóa; thực hiện cơ chế tự chủ trong các cơ sở y tế, cung ứng thuốc, dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế, nhất là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nhân nghèo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 29/11, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố nội dung, chương trình kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kỳ thường lệ cuối năm 2024).

Các đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Bùi Duy Sơn – Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp báo. Tham gia cuộc họp báo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo và phóng viên một số cơ quan báo chí địa phương, thường trú.

Các đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Bùi Duy Sơn – Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa

Xem xét 34 báo cáo và 48 dự thảo nghị quyết

Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức trong 2 ngày 5 và 6/12/2024, tại thành phố Vinh.

Tại Kỳ họp này, HĐND tiến hành xem xét 34 báo cáo về kết quả năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; về cải cách hành chính, an toàn giao thông và phòng chống tội phạm; hoạt động của Thường trực và các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh…

Đồng chí Bùi Duy Sơn – Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, quyết nghị thông qua 48 nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; trong đó có nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2025; nghị quyết về việc phân bổ dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Nghệ An năm 2024.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các cơ quan báo chí tham gia cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa

Đó còn là nghị quyết về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An; nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thanh toán và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An quản lý; nghị quyết quy định về mức cấp kinh phí, đầu tư, hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện chính sách đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An…

Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tham gia cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp, HĐND tỉnh dự kiến chất vấn hai nhóm vấn đề. Nhóm thứ nhất gồm các vấn đề thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hóa; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao đạt tiêu chí theo quy định và chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 18, ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An; công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả. Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với xây dựng, hoàn thiện và phát huy nhân cách, bản sắc con người xứ Nghệ; phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh”.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham gia cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa

Nhóm thứ hai gồm các vấn đề về thực hiện cơ chế tự chủ trong các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh hiện nay; tình hình cung ứng thuốc, dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế, nhất là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nhân nghèo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Việc thực hiện chỉ tiêu về chống suy dinh dưỡng của trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An nêu nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế, đề nghị HĐND tỉnh quan tâm vào cuộc. Ảnh: Mai Hoa



Trên cơ sở dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 25 được Thường trực HĐND tỉnh thông tin; tại cuộc họp báo, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí đồng tình, thống nhất cao về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo và phóng viên một số cơ quan báo chí cũng nêu một số vấn đề, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cần đặt ra tại kỳ họp để làm rõ các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đặc biệt là trách nhiệm và giải pháp tháo gỡ.

Nhà báo Nguyễn Thành Châu - Báo Nhân Dân đề nghị HĐND tỉnh quan tâm giám sát các vấn đề đã được đặt ra tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Trọng tâm là thiếu nguồn nhân lực trong ngành Y tế; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhất các cơ sở y tế chuyên sâu còn hạn chế; bất cập trong chuyển tuyến, từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh và từ tuyến tỉnh lên tuyến Trung ương đang còn khó khăn, ảnh hưởng đến thời gian “vàng” để điều trị, chữa bệnh cho bệnh nhân; kế hoạch xây dựng y tế thông minh…

Bên cạnh đó, một số vấn đề cũng được các nhà báo đặt ra liên quan đến thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác phòng, chống lãng phí; tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm chậm tiến độ và công tác giải ngân vốn đầu tư công nhằm xem xét và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân…; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đến giải ngân vốn đầu tư…

Đồng chí Cao Tiến Trung - Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giải trình một số vấn đề các nhà báo quan tâm thuộc lĩnh vực kinh tế, đầu tư. Ảnh: Mai Hoa

Một số nhà báo cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh quan tâm giám sát các nội dung được đưa ra tại nghị trường các kỳ họp HĐND tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh đã trực tiếp tiếp thu, giải trình trực tiếp các vấn đề được lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí nêu.

Đồng chí Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế giải trình các vấn đề liên quan đến ngành. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh

Kết thúc cuộc họp báo, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí và nhà báo trong hoạt động của HĐND tỉnh và sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua, cũng như tham gia nhiều ý kiến trăn trở tại cuộc họp báo để tiếp tục nghiên cứu đưa vào chương trình, nội dung hoạt động của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: HĐND tỉnh tiếp tục trăn trở đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và mong muốn của cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thông tin những đổi mới và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2024, đồng thời khẳng định: HĐND tỉnh tiếp tục trăn trở đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và đeo bám, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các kiến nghị cử tri, thực hiện các nghị quyết, kết luận giám sát, giải trình, chất vấn…

Đồng chí Nguyễn Như Khôi cũng mong muốn các cơ quan báo chí và nhà báo tiếp tục hợp tác, đồng hành cùng với hoạt động của HĐND tỉnh, đưa Nghệ An phát triển cao hơn trong thời gian tới.