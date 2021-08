HĐND tỉnh Nghệ An họp báo công bố kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tham gia họp báo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí thường trú và địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc họp báo, Thường trực HĐND tỉnh đã thông báo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Cụ thể, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 24 báo cáo và quyết nghị 25 nghị quyết.

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kỳ họp lần này, Thường trực HĐND tỉnh chủ trương đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp, vừa đáp ứng yêu cầu chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng kỳ họp.

Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa báo cáo dự kiến kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa Cụ thể, kỳ họp chỉ diễn ra 1 ngày rưỡi, rút ngắn 1 ngày so với các kỳ họp thường lệ trước đây và không tổ chức phiên chất vấn, phiên thảo luận tổ.



Để đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh chủ trương thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và toàn bộ tài liệu sẽ được gửi trước cho các đại biểu qua hộp thư điện tử và phần mềm quản lý tài liệu.

Tại cuộc họp báo, ngoài băn khoăn với nội dung nhiều và thời gian được rút ngắn, cách thức điều hành kỳ họp đảm bảo hiệu quả, đại diện một số cơ quan báo chí cũng đã nêu lên nhiều vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh quan tâm giám sát, trả lời thỏa đáng.



Trọng tâm là công tác phòng, chống dịch Covid-19; như sự chủ động phương án hỏa thiêu thi hài bệnh nhân do mắc Covid-19 trong trường hợp dịch bùng phát phức tạp, số ca tử vong tăng khi trên địa bàn tỉnh không có lò hỏa thiêu.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời nhiều vấn đề mà các cơ quan báo chí quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê trả lời liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Mai Hoa Đó còn là tình trạng lơ là trong quản lý tại các điểm cách ly tập trung và nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly; việc triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Quyết định 68 của Chính phủ. Việc thu, quản lý và kết quả chi từ Quỹ Covid-19 đã được huy động trong thời gian qua; việc đưa công dân từ các địa phương trở về quê… Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Thành thông tin về kết quả huy động và chi từ nguồn Quỹ Covid-19. Ảnh: Mai Hoa Một số cơ quan báo chí cũng đề xuất cơ quan chức năng trả lời liên quan đến công tác thu hút đầu tư; cấp phép đầu tư và quản lý các dự án chung cư; chuyên án thu giữ 17 cá thể hổ tại huyện Yên Thành; khai thác khoáng sản tại huyện Quỳ Hợp…



Các nội dung mà các cơ quan báo chí nêu tại cuộc họp đã được lãnh đạo từng sở, ngành liên quan trả lời.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Văn Ngọc trả lời về vấn đề khai thác khoáng sản tại huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Mai Hoa Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã trực tiếp trả lời nhiều vấn đề mà các nhà báo quan tâm.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng gửi gắm mong muốn và đề xuất các nhà báo tiếp tục đồng hành, đóng góp cùng với tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy những mặt tích cực, mô hình tốt, đồng thời hạn chế những tiêu cực phát sinh.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đón công dân Nghệ An từ các địa phương khác trở về; đồng chí Lê Hồng Vinh mong muốn các cơ quan báo chí và các nhà báo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là mức độ nguy hiểm của dịch để từ đó có ý thức, trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả cũng như đưa công dân Nghệ An từ các địa phương về quê một cách thuận lợi, an toàn nhất.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Hải trả lời về chuyên án thu giữ 17 cá thể hổ. Ảnh: Mai Hoa Kết thúc cuộc họp báo, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn tinh thần trách nhiệm của các nhà báo đã quan tâm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như các vấn đề búc xúc, bất cập đang đặt ra trong thực tiễn và chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai sắp tới.



Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng khẳng định, báo chí là một kênh quan trọng, cầu nối chuyển tải ý kiến, phản ánh, mong muốn cử tri đến HĐND tỉnh cũng như các chủ trương, chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh đến với người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa

Vì vậy, mong muốn các cơ quan báo chí và các nhà báo tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh; cầu nối trả lời việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri từ các cơ quan chức năng đến cử tri và nhân dân; đưa nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống.