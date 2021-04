HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 20

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, thực hiện quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị quyết số 1004 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để kiện toàn bộ máy giúp việc cho Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, để đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, đúng quy định, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền: miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh; miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định, xem xét ban hành một số nghị quyết đảm bảo kịp thời triển khai các dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm để đảm bảo kỳ họp thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Võ Duy Việt - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đặng Quang Hồng theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh cũng đã thông qua các Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, gồm: Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế thành phố Vinh, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” vay vốn Ngân hàng Thế giới; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn Km7 - Km76.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2); Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, trong thời gian qua, Văn phòng Đoàn ĐQBH và Văn phòng HĐND tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, phục vụ, góp phần vào thành công trong hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

“Sau kỳ họp này, tôi đề nghị Thường trực HĐND tỉnh phối hợp, thống nhất với lãnh đạo Đoàn ĐBQH chỉ đạo 2 văn phòng khẩn trương tham mưu, thực hiện đảm bảo quy trình, tiến độ sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự, phương án tài chính, tài sản để kịp thời kiện toàn, ổn định, thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong thời gian tới”, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 20, HĐND Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

HĐND tỉnh ghi nhận các đồng chí Võ Duy Việt và Đặng Quang Hồng trong thời gian giữ các chức vụ Ủy viên UBND tỉnh và Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Mong rằng, trên cương vị mới đồng chí Hoàng Quốc Việt sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.