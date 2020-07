HĐND tỉnh Nghệ An sẽ ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư

Kỳ họp sẽ nghe 26 báo cáo, thông báo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng một số ngành về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như:

Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết; Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;…

Cán bộ xã Cát Văn, Thanh Chương trao đổi, giải quyết thủ tục cho nhân dân. Ảnh: Thành Duy HĐND tỉnh cũng sẽ tổ chức thảo luận tại tổ và hội trường về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp;… Liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.



Trong chương trình kỳ họp, chiều ngày 21/7, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn 2 nội dung là công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị và công tác bàn giao, hoàn trả kinh phí đầu tư ban đầu lưới điện nông thôn. Hai vấn đề này đã được HĐND tỉnh tiến hành giám sát, chất vấn và tổ chức phiên giải trình, trên cơ sở đó đã ban hành nghị quyết, kết luận. Tuy nhiên, việc thực hiện các nghị quyết, kết luận trong thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề, đặc biệt là quyền lợi cho người dân vẫn chưa được đảm bảo, cho nên kỳ họp này, HĐND tỉnh tiếp tục chất vấn để nhằm giải quyết thấu đáo các tồn tại đang đặt ra.

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét quyết nghị thông qua 22 dự thảo nghị quyết như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức Hội năm 2021; Nghị quyết chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và trưởng công an xã, thị trấn, phó trưởng công an, công an viên thường trực cấp xã do bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã;…

Kỳ họp sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên: Khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn, bế mạc kỳ họp. HĐND tỉnh sẽ tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp: 02383.598.828 - 02383.598.747 - 02383.598.800