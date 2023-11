HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện hơn 700 công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề nghị nghiên cứu sửa độ tuổi được điều khiển xe gắn máy là từ đủ 15 tuổi trở lên khi ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.