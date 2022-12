Hé lộ thông tin về kẻ gây ra vụ xả súng chết chóc ở trung tâm Paris

(Baonghean.vn) - Tại Giải cầu mây vô địch thế giới diễn ra vào tháng 7 vừa qua ở Thái Lan, nhiều người đã bất ngờ khi những cô gái đến từ đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Vàng. Trong 4 tuyển thủ thi đấu chính thức, có một vận động viên đến từ huyện Diễn Châu (Nghệ An).

(Baonghean.vn) - Ở tuổi ngoài 70 nhưng ông Nguyễn Trung Đức ở xóm 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu vẫn hăng say với việc nước, việc Giáo hội. 40 năm qua ông đã làm tròn vai Trưởng ban Công tác Mặt trận với nhiều thành tích.

(Baonghean.vn) - 3 lần buôn ma túy khiến nhiều người ngán ngẫm về Lương Thị Yềng. Lần thứ 3 hầu tòa, Yềng vẫn tiếp tục biện minh do nhận thức pháp luật hạn chế nhưng góa phụ U50 nhiều lần bật khóc vì nỗi cô độc đến tận cùng.

(Baonghean.vn) - Năm 2022, huyện Thanh Chương tiếp tục khẳng định những bước phát triển mới. Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương về những kết quả nổi bật cụ thể.

(Baonghean.vn) - Xác định an toàn thực phẩm là nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, ngành Công Thương đã quan tâm nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về vấn đề này.

Nhóm bị can khai nhận, nguyên liệu mua trôi nổi trên mạng xã hội về cất giấu tại bãi xe để sản xuất thuốc tây giả, rồi bán ra thị trường.

(Baonghean.vn) - Ngày 23/12, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Agribank tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng 9 máy vi tính cho Trường Tiểu học xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp và BQL Khu kinh tế Đông Nam trao sổ tiết kiệm cho hộ nghèo tại Quế Phong.

(Baonghean.vn) - Chiều 23/12, tại huyện Diễn Châu, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần chế tác đá Nhật Huy.

(Baonghean.vn) - Ngày 23/12/2022, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng và tang vật (trong vụ việc phát hiện xe khách vận chuyển hơn 60kg pháo nổ) cho Công an huyện Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.