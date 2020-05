Hệ thống ngân hàng ở Nghệ An đồng loạt giảm lãi suất cho khách hàng

Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An cho biết, 4 tháng đầu năm 2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 149.700 tỷ đồng, tăng 9.472 tỷ đồng so với đầu năm, bằng 6,8%. Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng và chi nhánh trên địa bàn ước đạt 208.846 tỷ đồng, tăng 161 tỷ đồng so với đầu năm, bằng 0,08%, là mức tăng thấp so với cùng kỳ do doanh nghiệp khó khăn, phải thu hẹp hoạt động sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng từ dịch Covid – 19 nên giảm vay vốn…