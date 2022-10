H'Hen Niê bất ngờ được Chủ tịch Miss Universe gọi là 'Á hậu 3'

(Baonghean.vn) - Sau vòng thi sơ khảo, Hội đồng chấm giải Liên hoan truyền thanh cơ sở về an toàn giao thông tỉnh Nghệ An năm 2022 đã lựa chọn các tác phẩm có chất lượng vào tiếp vòng Chung khảo.

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về cộng đồng, mới đây, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng thành công cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động từ thiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang đến cơ hội điều trị bệnh cho những người kém may mắn trong xã hội.

(Baonghean.vn) - Trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng 27/10, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo thành phố Gwangju (Hàn Quốc) tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác, biên bản ghi nhớ.

(Baonghean.vn) - Nhằm bổ sung, cập nhật tình hình, kiến thức mới về chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, sáng 27/10, tại TP .Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học kinh tế số - Lý luận và những vấn đề đặt ra cho Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sáng 27/10, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì tiếp xã giao đoàn công tác do ông Mun Young Hoon - Phó Thị trưởng chính quyền thành phố Gwangju (Hàn Quốc) làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.