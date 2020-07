Hiệp hội bất động sản Nghệ An trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội bất động sản Việt Nam

Tới dự có các ông: Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội môi giới bất động sản Việt Nam; Đỗ Viết Chiến - Tổng thư ký Hiệp hội bất sản Việt Nam; Lê Minh Thông - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đại diện Hiệp hội bất động sản TP Hà Nội và các sở, ngành trong tỉnh.

Toàn cảnh lễ “Công bố quyết định công nhận Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An là thành viên chính thức của Hiệp hội bất động sản Việt Nam” và “Ra mắt Văn phòng đại diện Hội môi giới bất động sản Việt Nam tại Nghệ An”. Ảnh: Hoàng Vĩnh Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An, được UBND tỉnh Nghệ An thành lập theo Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 07/08/2018. Hiệp hội gần 100 hội viên là cá nhân, tổ chức các sàn bất động sản, Công ty bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong gần 2 năm hoạt động, Hiệp hội đã hoạt động sôi động và hiệu quả, đã liên kết phối hợp với các chủ đầu tư, các chủ dự án bất động sản, các tập đoàn lớn trong nước.



Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Vĩnh Ngày 23/04/2020, Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An đã được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội bất động sản Việt Nam theo Quyết định số 28/QĐ-HHBĐSVN. Đây là điều kiện thuận lợi để Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An hướng tới một thị trường chuyên nghiệp, phát triển bền vững với vai trò định hướng, chỉ đạo xuyên suốt của cơ quan tổ chức ngành nghề.

Nhằm phát huy tối đa hiệu quả trên lĩnh vực kinh doanh – đào tạo nghiệp vụ bất động sản, liên kết phối hợp với các chủ đầu tư, các chủ dự án bất động sản, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa phương, ngày 14/05/2020, Hội môi giới bất động sản Việt Nam đã ra Quyết định 18/2020/QĐ-VARS-BCH thành lập Văn phòng đại diện Hội môi giới bất động sản Việt Nam tại Nghệ An.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội môi giới bất động sản Việt Nam phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Theo đó, Văn phòng đại diện khu vực Nghệ An sẽ đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ là đầu mối thu thập, tiếp nhận và tổng hợp thông tin tại khu vực Nghệ An cho Văn phòng Trung ương Hội; Phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội thiết lập các mối quan hệ với các Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản tại địa phương…



Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Hội môi giới bất động sản Việt Nam (trực thuộc Hiệp hội bất động sản Việt Nam) là nơi quy tụ, kết nối các nhà môi giới bất động sản trên lãnh thổ Việt Nam. Định hướng hành nghề môi giới bất động sản chuyên nghiệp, có chuẩn mực, đạo đức phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam.



Đến nay, Hội đã trở thành tổ chức có uy tín trên thị trường trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nhà môi giới bất động sản; cũng như là đầu mối tin cậy của các nhà đầu tư, các đối tác nhằm kết nối cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản...

Trao quyết định công nhận Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An là thành viên chính thức của Hiệp hội bất động sản Việt Nam. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Sự kiện Hội môi giới bất động sản Việt Nam và Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An tổ chức lễ “Công bố quyết định công nhận Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An là thành viên chính thức của Hiệp hội bất động sản Việt Nam” và “Ra mắt Văn phòng đại diện Hội môi giới bất động sản Việt Nam tại Nghệ An” là minh chứng cho sự gắn kết chặt chẽ giữa Hiệp hội bất động sản Việt Nam và Hiệp hội bất động sản các tỉnh/thành phố. Đặc biệt, tạo nên sự thống nhất về chủ trương, đường lối phát triển để phát huy tối đa sức mạnh, vai trò của Hiệp hội đối với sự phát triển của thị trường.



Ra mắt Văn phòng đại diện Hội môi giới bất động sản Việt Nam tại Nghệ An. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Với những tiềm năng sẵn có cùng các kế hoạch và hoạt động hiệu quả của chính quyền các cấp địa phương, thị trường bất động sản tại Nghệ An tới đây hoàn toàn có hy vọng sẽ hồi phục mau chóng sau dịch Covid-19 và khởi sắc, nhất là khi vai trò của Hiệp hội bất động sản Việt Nam được phát huy tối đa – với cánh tay nối dài là Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An và Văn phòng đại diện Hội môi giới bất động sản Việt Nam đặt tại Nghệ An – địa bàn thị trường giàu tiềm năng khu vực miền Trung.