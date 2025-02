Xã hội Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên Chiều 9/2, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và các khu di tích lịch sử.

Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương.



Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh Nghệ An, với hơn 200 hội viên là cá nhân, tổ chức các sàn bất động sản, công ty bất động sản trên địa bàn tỉnh. Ngày 23/4/2020, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam theo Quyết định số 28/QĐ-HHBĐSVN.

Đại diện lãnh đạo và các hội viên Hiệp hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương



Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An là một tổ chức chuyên nghiệp được thành lập với mục tiêu hỗ trợ và phát triển ngành bất động sản trong khu vực tỉnh Nghệ An; tập hợp các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực bất động sản, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành.

Ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương.



Tại các điểm di tích, thay mặt các thành viên trong đoàn, ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ kính yêu, cả cuộc đời cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc, tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng; đồng thời, báo cáo quá trình hoạt động cũng như thành tích mà Hiệp hội đã đạt được trong thời gian qua.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thu Hương.



Đại diện lãnh đạo và các hội viên Hiệp hội chụp ảnh lưu niệm tại chùa Đại Tuệ. Ảnh: Thu Hương



Ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An cùng các hội viên trong Hiệp hội thành kính dâng hương tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Thu Hương.



Theo đó, Hiệp hội đã vận động ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho các chương trình như: ủng hộ dịch Covid-19, bão lụt, xóa đói, giảm nghèo, nhà tình nghĩa, Tết Vì người nghèo... Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An được tặng hàng chục Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho tập thể và các cá nhân..

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đã gặp gỡ nhân dịp đầu năm và kết nạp các hội viên mới.

Lễ ra mắt kết nạp hội viên mới. Ảnh: Thu Hương

Hiệp hội Bất động sản Nghệ An tiếp tục khẳng định thương hiệu, sẻ chia lòng nhân ái đến các đối tượng khó khăn trong xã hội. Ảnh: Thu Hương