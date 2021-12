Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An: Cầu nối hỗ trợ, nâng cao chất lượng vận tải

Gắn kết, hỗ trợ các hội viên

Ông Nguyễn Xuân Đạt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An, đồng thời là Giám đốc một công ty thành viên của hiệp hội cho biết, từ khi Công ty CP Vận tải và Thương mại Vạn Xuân gia nhập Hiệp hội Vận tải ô tô, không chỉ lãnh đạo mà nhân viên công ty có nhiều cơ hội để trao đổi, gắn kết với các công ty kinh doanh vận tải khác để hỗ trợ nhau trong kinh doanh và hoạt động xã hội. Ông cha ta từ xưa đã đúc kết rằng, “buôn có bạn, bán có phường”, Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An cũng vậy, là một tổ chức được thành lập để các thành viên hỗ trợ nhau cùng phát triển, hài hòa lợi ích cũng như tuân thủ các quy định của luật pháp.

“Trong nhiệm kỳ vừa qua, các doanh nghiệp của hiệp hội dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo của Hiệp hội đã cố gắng kết nối các thành viên, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác vận tải, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, hỗ trợ cộng đồng phòng chống dịch. Chúng tôi xác định Hiệp hội là cầu nối để gắn kết các doanh nghiệp cùng phát triển” - ông Nguyễn Xuân Đạt khẳng định.

Nhu cầu vận tải khách và hàng hóa trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải phải gắn kết để cùng phát triển. Ảnh: Thành Cường

Nhiệm kỳ trước, sau Đại hội Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An, Ban Chấp hành và lãnh đạo Hiệp hội đã hoàn thiện sửa đổi Điều lệ và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 04/3/2016. Trong đó, một số mục tiêu cơ bản luôn được Hiệp hội quan tâm thực hiện là tích cực tập hợp và động viên các hội viên nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Đồng thời, Hiệp hội cũng là nơi kết nối giúp các thành viên trao đổi, gặp gỡ để nắm bắt tình hình thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải và nguyện vọng của hội viên, kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết đảm bảo quyền lợi. Ví như qua việc nắm bắt tâm tư của các doanh nghiệp vận tải hành khách, nhất là xe buýt đối với việc điều tiết các tuyến xe, tần suất các chuyến, Hiệp hội đã hỗ trợ thành lập Ban tự quản hoạt động xe buýt, thành lập theo Quyết định số 479/QĐ-SGTVT ngày 24/8/2017 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An.



“Từ khi công ty chúng tôi tham gia Hiệp hội Vận tải ô tô, đội ngũ nhân viên luôn được quan tâm thăm khám sức khỏe định kỳ, được đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước nên chúng tôi rất yên tâm gắn bó với doanh nghiệp” - một lái xe Công ty TNHH Văn Minh cho hay. Việc phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho lái xe, kiểm tra thực hiện điều kiện kinh doanh vận tải tại các doanh nghiệp; hoặc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lái xe, nhân viên phục vụ, người điều hành vận tải cho các hội viên và kiểm tra cấp chứng chỉ cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe theo đề nghị của hội viên luôn được Hiệp hội chú trọng, quy định các thành viên cần nghiêm túc thực hiện.

Ban lãnh đạo Hiệp hội thống nhất nội dung, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ tới. Ảnh: P.V

Bên cạnh đó, Hiệp hội còn phối hợp với sở Giao thông Vận tải Nghệ An trong các hoạt động phổ biến, tuyên truyền thực hiện các quy định của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải, thực hiện các nội dung quy định mới tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 1/01/2020 của Chính phủ. Ban lãnh đạo Hiệp hội cũng tham gia các đoàn thanh, kiểm tra về kinh doanh vận tải với sở, ban, ngành Trung ương và địa phương; tham gia Ban chỉ đạo vận tải trong dịp lễ, tết... Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi, kịp thời giải quyết những đề xuất chính đáng của hội viên, Hiệp hội cũng đã kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho hội viên trong hoạt động kinh doanh vận tải về các mặt như quản lý tuyến cố định; quy định về định mức thuế doanh thu vận tải; xử lý “xe dù, bến cóc” và “xe hợp đồng hoạt động trá hình xe tuyến cố định”, xe mang biển số Lào kinh doanh trái phép trên địa bàn...

Đặc biệt, trong 5 tháng vừa qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chấp hành và lãnh đạo Hiệp hội đã chủ động kết nối các hội viên, quan hệ mật thiết với cơ quan chức năng, kịp thời hướng dẫn, đề nghị và tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho lái phụ xe và cán bộ, nhân viên vận tải. Phối hợp hiệu quả với Sở Giao thông Vận tải động viên các đơn vị hỗ trợ hàng trăm chuyến xe trung chuyển công dân các tỉnh phía Nam tự phát về quê lánh dịch về các địa phương và các khu cách ly tập trung.

Hoạt động điều hành kinh doanh của một số công ty thành viên Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

Cùng với đó, tiếp tục tập hợp ý kiến hội viên để kiến nghị các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương có các giải pháp cơ chế chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; kiến nghị xem xét miễn giảm lãi, phí, cơ cấu lại thời hạn trả nợ; Chính sách cho vay ưu đãi, giảm các điều kiện, thủ tục cho vay để doanh nghiệp vận tải được tiếp cận nhanh chóng nguồn vốn; Giãn nợ, hạ lãi suất cho vay đối với các hợp đồng vay vốn để đầu tư phương tiện hoặc đang thế chấp tại tổ chức cho vay vốn;...

Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã ban hành hơn 500 công văn về các lĩnh vực: chỉ đạo hội viên, kiến nghị cơ quan chức năng, trả lời, tập huấn, góp ý văn bản,... Hiệp hội cũng đã tham gia góp ý kiến với Sở Giao thông Vận tải trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền và vận động hội viên thực hiện tốt các quy định của pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn.

Từ những hoạt động thiết thực, làm tốt vai trò cầu nối nên những doanh nghiệp vận tải thành viên đã rất an tâm, tin tưởng vào tổ chức, từ đó đã rất tích cực, có trách nhiệm tham gia các hoạt động Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua, đóng góp nhiều ý kiến và hỗ trợ cho hoạt động của Hiệp hội như: Công ty TNHH Văn Minh, Công ty CP Vận tải và Thương mại Vạn Xuân Nghệ An, Công ty TNHH Vận tải TM&DV Tân Khoa Thịnh, DNTN Vận tải &DLTM Thạch Thành, CN Công ty CP XD&TM Đông Bắc tại Nghệ An, Công ty TNHH XNK ASEAN HM,…

Vượt qua khó khăn, nâng chất lượng dịch vụ

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngày càng được nâng cao, nhiều quy định mới được ban hành. Hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất và lượng trong quản lý, điều hành và phục vụ. Xe chở quá tải, bến cóc xe dù đã được hạn chế, góp phần giảm tai nạn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Các đơn vị kinh doanh vận tải đã chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đầu tư thêm nhiều phương tiện mới có chất lượng cao, mở rộng các mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội và ngoại tỉnh, mở thêm các tuyến vận tải khách bằng xe buýt, thành lập mới các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng taxi... tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho nhân dân và đáp ứng thỏa mãn nhu cầu vận chuyển hàng hóa của xã hội.

Tuy vậy, từ năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 kéo dài đã tác động rất lớn và gây thiệt hại nghiêm trọng tới các doanh nghiệp vận tải. Hoạt động kinh doanh vận tải nhiều thời điểm bị tạm dừng, đặc biệt là vận tải khách do quy định phòng, chống dịch Covid-19. Doanh thu kinh doanh vận tải giảm mạnh nhưng các khoản chi phí đầu ra như chi phí nhân công, lương lái, phụ xe; chi phí nhiên liệu; các khoản phí, thuế; lãi vay ngân hàng... doanh nghiệp vẫn phải chi trả, dẫn đến mất cân đối thu chi...

Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An trao 15 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nghi Phương. Ảnh: Ngọc Khánh

Một số đơn vị kinh doanh vận tải khách đã tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. “Từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Nghệ An, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải của hiệp hội đều gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Riêng doanh nghiệp chúng tôi đến thời điểm hiện tại là tháng 11/2021, công ty chúng tôi có hơn 40 đầu xe buýt nhưng nay mới chỉ có 1/3 số xe hoạt động. Nhiều chi phí như lương cho cán bộ, nhân viên, chi phí sửa chữa, xăng dầu vận hành xe công ty đang phải bù lỗ… Song, dù khó khăn nhưng cùng với sự động viên, hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên hiệp hội, công ty chúng tôi vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, phòng chống dịch, duy trì hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân” - ông Lê Văn Khanh - Giám đốc Công ty TNHH Khanh Quỳnh cho biết.

Không chỉ Công ty TNHH Khanh Quỳnh mà nhiều doanh nghiệp thành viên khác của Hiệp hội cũng đã rất tích cực trong đóng góp hàng trăm chuyến xe trung chuyển công dân các tỉnh phía Nam tự phát về quê chạy dịch từ TP Vinh về các địa phương và các khu cách ly tập trung ở TP Vinh, Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghĩa Đàn... Các đơn vị vận tải hàng hóa cũng hỗ trợ hàng trăm chuyến xe chở hàng hóa phục vụ nhân dân trong thời gian dịch bệnh.

Mới đây nhất, ngày 14/12, Hiệp hội đã tặng 15 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho 15 hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng sẽ được Hiệp hội cũng như các công ty thành viên tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần xây dựng cộng đồng, xã hội lành mạnh, phát triển.

Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong ngành vận tải ô tô hoặc có liên quan đến ngành vận tải ô tô được thành lập theo Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Hiệp hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Hiệp hội được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 04/02/2016. Đến nay, Hiệp hội có 80 hội viên là các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ bằng ô tô.

Với mục tiêu gắn kết các thành viên, hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, sau mỗi kỳ đại hội, Ban lãnh đạo Hiệp hội sẽ có những điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động nhằm ngày càng nâng cao vai trò, khuyến khích và hỗ trợ nhiều hơn cho các hội viên cùng phát triển bền vững, vượt qua những khó khăn.

Ngoài sự nỗ lực của các thành viên, Hiệp hội cũng sẽ luôn lắng nghe, chuyển tải những mong muốn của các thành viên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hoàng hóa của người dân và tăng hiệu quả kinh doanh có các doanh nghiệp thành viên. Một trong những mong muốn đó là việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội với Sở Giao thông Vận tải để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các công ty thành viên. Khảo sát và dự báo nhu cầu đi lại của nhân dân bằng ô tô khách trong những năm tiếp theo để xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy hoạch, đề án về hoạt động kinh doanh vận tải khách trên địa bàn Nghệ An, số lượng phương tiện cần bổ sung tham gia kinh doanh vận tải khách. Từ đó bổ sung cơ sở để cấp phép thành lập mới các doanh nghiệp và phương tiện kinh doanh vận tải khách, tránh xảy ra cung vượt quá cầu. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải hiệu quả, ổn định phát triển, tránh cạnh tranh không lành mạnh, có điều kiện đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.