Thời sự

Hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Sáng 18/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị lần thứ 5, khoá XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 để tiến hành công tác hiệp thương cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.