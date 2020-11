Hiệu quả đầu tư công trình thủy lợi ở Nghệ An

Thời gian qua, Nghệ An đang tích cực xây dựng nâng cấp hệ thống hồ chứa ách yếu. Từ năm 2018 đến nay, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), Nghệ An đang triển khai thi công, nâng cấp 33 hồ đập.

Trong đó, vốn của WB là hơn 490 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 27 tỷ đồng. Giai đoạn 1 đã thi công xong 13 hồ chứa ách yếu như các hồ chứa nước Khe Gang, hồ Học Nghẹt, hồ Khe Dung, hồ Khe Sân (huyện Quỳnh Lưu), hồ Khe Dứa (huyện Nghĩa Đàn), hồ Kẻ Sặt, Đồn Húng (Yên Thành)… 20 hồ chứa còn lại, đến thời điểm này đã thi công hoàn thành các hạng mục vượt lũ, thi công xong phần tràn xả lũ, cống lấy nước, nhà điều hành, phấn đấu hết năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng.

Các hồ chứa thi công xong đã tích nước, chống lũ hiệu quả.

Cống Diễn Thành (Diễn Châu) giảm ngập cho huyện Yên Thành và Diễn Châu. Ảnh: Trân Châu

Đẩy nhanh tiến độ dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An

Tỉnh Nghệ An cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An xây dựng kênh mương tưới và tiêu thoát lũ. Dự án này được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1929/QĐ.BNN-TCTL ngày 14/8/2012 với tổng mức đầu tư trên 5.705 tỷ đồng, vay vốn ODA Nhật Bản (JICA). Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư hợp phần 1: Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, tổng mức đầu tư hợp phần 1 là 5.205 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án bảo đảm tưới ổn định cho 27.656 ha đất nông nghiệp; tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp 1,89m3/s và sinh hoạt 1,59m3/s (900.000 nhân khẩu) cho các huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Cùng đó nâng cấp, mở rộng cống Diễn Thành để tiêu úng, giảm ngập cho 1.920 ha vùng trũng 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu; tập trung nạo vét hệ thống kênh tiêu Vách Bắc giảm ngập úng…