Hiểu rõ hơn về hóa đơn hơn 5,5 triệu đồng tiền điện của một hộ dân ở Anh Sơn

Những ngày qua, thông tin trên mạng xã hội có đăng tải nội dung: Nhà bố mẹ tôi ở xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tháng trước điện lực đi ghi điện thấy số điện tăng lên bất thường và khi kiểm tra thì các thiết bị trong nhà đều bình thường, không bị chập gì hết, chỉ sai số ở đồng hồ tổng. Số tiền lên đến hơn 7 triệu đồng.

"Cha tôi đã làm đơn lên xã và điện lực thì được giải quyết giảm xuống còn 5 triệu đồng. Bình thường, gia đình tôi mùa đông không bao giờ quá 300 ngàn đồng, mùa hè bật điều hòa cũng không đến 1 triệu. Gia đình đã làm đơn lần 2 nhưng không được giải quyết và điện lực yêu cầu gia đình phải nộp số tiền hơn 5 triệu nếu không sẽ cắt điện", nội dung tài khoản này viết.

Ông Nguyễn Cảnh Trường xác nhận những thông tin trên mạng xã hội là viết về sự việc của gia đình ông. Ảnh: Phạm Bằng

Tài khoản này còn viết rằng, sau hơn 1 tháng, sự việc vẫn không được điện lực giải quyết. Khi gia đình lên nộp 186 ngàn tiền điện tháng 11/2020 thì điện lực không thu và yêu cầu nộp hóa đơn hơn 5 triệu đồng của tháng 10. Những ngày sau, gia đình nhiều lần nhận được cuộc điện thoại từ phía điện lực yêu cầu nộp tiền nếu không sẽ cắt điện. Khi gia đình đi vắng, cán bộ điện lực đã đến cắt điện mà không thông báo hay có biên bản xác nhận nào của điện lực hay của xã.

Qua tìm hiểu, được biết trường hợp mà tài khoản facebook này nhắc đến là gia đình ông Nguyễn Cảnh Trường, trú thôn 1, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn. Trao đổi trực tiếp với ông Trường, ông này xác nhận thông tin trên mạng xã hội chính là của gia đình mình.

“Con tôi có gọi điện về nên tôi kể chuyện ở nhà bị cắt điện và việc điện lực thông báo tiền điện tháng 10 là 5,580 triệu đồng. Nói thật, tôi cũng không đọc hết thông tin con tôi viết trên facebook nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy”, ông Trường nói.

Ông Trường trao đổi với cán bộ điện lực Anh Sơn và Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Trường kể, vào ngày 13/10, trong lúc ông đang đi làm thì được anh Đinh Xuân Lưu (nhân viên tổ dịch vụ điện năng xã Tào Sơn, là nhân viên hợp đồng mà ngành điện thuê đi đọc số công tơ và thu tiền điện) gọi điện nói, sản lượng điện của gia đình tháng 10 tăng cao bất thường hơn các tháng trước.

Ông mới nhờ anh Lưu kiểm tra thì được trả lời, các thiết bị trong nhà bình thường. Tuy nhiên, dây diện của gia đình nối từ công tơ vào nhà bị tróc vỏ bọc, quấn vào cột điện của nhà mạng viễn thông. Qua điện thoại, ông Trường đồng ý cho anh Lưu tháo dây ra và nối lại rồi đóng điện lại cho gia đình.

Được sự tư vấn của anh Lưu, ngày hôm sau ông Trường viết đơn và đến nộp trực tiếp tại Điện lực Anh Sơn. Trong đơn, ông Trường cho rằng, do sự cố dây điện sau đồng hồ bị chập nên sản lượng điện của gia đình vào tháng 10/2020 được ghi nhận là 2.519kw. Tuy nhiên gia đình không đủ điều kiện thanh toán. Bởi vậy, gia đình làm đơn này kính mong Điện lực huyện Anh Sơn cùng các ban ngành liên quan giải quyết giảm trừ phần nào tiền điện tháng 10 cho gia đình.

Vị trí dây diện bị tróc vỏ, chập điện khiến sản lượng điện tiêu thụ của gia đình ông Trường tăng đột biến. Tại vị trí này đã được tháo dây ra và nối lại. Ảnh: Phạm Bằng

Ghi nhận ý kiến của ông Trường, Điện lực Anh Sơn sau khi tính toán, trên tinh thần chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho gia đình đã thông báo, số tiền điện mà gia đình ông Trường phải trả vào tháng 10/2020 là 5,580 triệu đồng. Thời hạn thanh toán trước ngày 29/10/2020. Nhận được thông báo, ông Trường đồng ý và ký tên.

Tuy nhiên, quá thời hạn nhưng gia đình ông Trường vẫn chưa thanh toán. Điện lực Anh Sơn nhiều lần phát thông báo, cán bộ điện lực nhiều lần gọi điện thoại trực tiếp cho ông Trường đề nghị thanh toán tiền điện tháng 10 nhưng không nhận được sự hợp tác của gia đình.

Đơn xin giảm giá điện tháng 10/2020 mà ông Trường viết. Ảnh: Phạm Bằng

Đến kỳ thu tiền điện tháng 11/2020, ông Trường đưa hơn 2,5 triệu đồng lên nộp cho anh Đinh Xuân Lưu nhưng anh không nhận và cho rằng, phải nộp đủ số tiền điện của tháng 10 là 5,580 triệu đồng thì mới nhận. Đến ngày 24/11, sau nhiều lần thông báo, Điện lực Anh Sơn đã cử cán bộ trực tiếp xuống cắt điện của gia đình ông Trường.

Bất bình trước việc bị cắt điện, ông Trường lên công an xã trình báo. Đến sáng 25/11, Điện lực Anh Sơn, chính quyền xã Tào Sơn, cán bộ Công an huyện Anh Sơn, Công an xã Tào Sơn đã trực tiếp làm việc với ông Trường.

Sau quá trình làm việc, các bên thống nhất nội dung: Qua kiểm tra hiện trường, hệ thống đo đếm điện năng hoạt động bình thường, niêm phong nguyên vẹn. Tại hiện trường, dây ra sau công tơ của khách hàng Nguyễn Cảnh Trường được kéo từ cột 15 ra đến cột của Trung tâm Viễn thông Anh Sơn.

Biên bản làm việc giữa ông Trường với ngành điện, chính quyền địa phương và công an. Trong đó thể hiện ông Trường đã hiểu và chấp nhận nộp tiền điện tháng 10. Ảnh: Phạm Bằng

"Điểm sự cố là dây ra sau công tơ, phần tài sản khách hàng quản lý chạm chập vào dây viễn thông dẫn đến bị rò điện, sản lượng điện tăng cao bất thường. Điện lực đã thông báo cho gia đình, đã xử lý phần dây ra sau công tơ, hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng, đã mời khách hàng lên làm việc và giải thích rõ", nội dung biên bản thể hiện.

Biên bản làm việc còn khẳng định, ông Nguyễn Cảnh Trường đã biết rõ, xác định rõ nguyên nhân sự việc do phần dây ra sau công cơ thuộc trách nhiệm của gia đình. Gia đình xin nộp 2 triệu đồng, hẹn nộp trước ngày 30/11. Số còn lại theo hóa đơn sẽ nộp trước ngày 20/12/2020 cả tiền điện các tháng 10, 11, 12 năm 2020 theo quy định.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Điện lực Anh Sơn, đến nay gia đình ông Trường vẫn chưa nộp một khoản tiền nào trong số 5,580 triệu đồng tiền điện tháng 10/2020 theo nội dung biên bản.

Quan sát thực tế, dây điện sau công tơ kéo vào nhà của gia đình ông Trường đã cũ, xuống cấp. Dây được kéo tạm bợ, móc trên cành cây rồi quấn vào cột điện viễn thông. Trên đoạn dây này, nhiều đoạn đã đứt và được nối lại với nhau.

Dây điện sau công tơ của gia đình ông Trường được quấn vào cột điện viễn thông. Ảnh: Phạm Bằng

Trao đổi với chúng tôi, ông Trường khẳng định rằng, ông đã hiểu và đồng ý với cách giải thích của ngành Điện, không có khiếu nại gì. Nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không thể xoay đâu ra tiền đóng một lúc hơn 5,5 triệu đồng. Vì thế, ông mong muốn ngành Điện quan tâm, giảm số tiền điện tháng 10 cho gia đình và xin được đóng giãn nhiều lần.

“Theo Luật Điện lực, tài sản của ngành điện chỉ đến công tơ. Từ phía sau công tơ đến nhà dân là do người dân tự đầu tư và chịu trách nhiệm quản lý, vận hành. Mặc dù sự cố này không phải do trách nhiệm của ngành điện, nhưng Điện lực Anh Sơn đã linh động tính toán lại giá điện theo giá bậc thang thứ 3, từ đó giảm bớt số tiền mà khách hàng phải trả”, lãnh đạo Điện lực Anh Sơn cho biết.