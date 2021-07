Hiệu trưởng một trường THCS bị giết hại tại nhà riêng

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 9/7, khi ông Nguyễn Nhất Th. (SN 1969, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu tại xã Bình Hải, huyện Thăng Bình đang ở nhà thì bị đối tượng chưa rõ lai lịch dùng hung khí (có thể là dao nhọn) đâm ông Th. trọng thương.Sau đó, ông Th. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngoại viện.Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thăng Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ hung thủ.