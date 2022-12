Hiệu ứng Baggio là gì mà đáng sợ thế?

Tin mới

Năm nay thưởng Tết thế nào? Dự kiến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số người nhận thưởng Tết cao đến trăm triệu sẽ không có nhiều. Còn lại phần lớn, mức thưởng Tết tương đương từ 1-2 tháng lương.

Su su tăng giá lên 10.000 đồng/kg, người dân thị xã Hoàng Mai phấn khởi thu hoạch (Baonghean.vn) - Hiện nay, giá su su ở xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) đã tăng lên 10.000 đồng/kg, gấp nhiều lần so với năm trước. Su su cho thu hoạch 5 tháng liền, năng suất cao, nên người trồng su su ở đây phấn khởi.

Chuyên gia nhận định về máy bay ném bom tàng hình B-21 mới nhất của Mỹ (Baonghean.vn) - Giới phân tích đánh giá, máy bay ném bom tàng hình mới nhất của Mỹ, B-21 Raider, sẽ gây ra thách thức đối với hệ thống phòng không của Trung Quốc, song các tên lửa tầm xa của cường quốc châu Á này có thể giúp thu hẹp chênh lệch về khả năng tấn công.

Băng cướp có súng bị bắt Nguyễn Văn Thi, 25 tuổi, cùng đàn em dùng súng, dao tự chế... tấn công nhiều người đi đường để cướp tài sản.

Số 13417 ngày 11-12-2022 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13417 ngày 11-12-2022

Khát khao khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của những người Nghệ trẻ (Baonghean.vn) - Hatonet - nền tảng kết nối nguồn lực cộng đồng IT đầu tiên tại Việt Nam là dự án vừa được trao giải Nhì cuộc thi Tìm kiếm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng 2022. Tác giả của dự án là Hachinet Takumi – doanh nghiệp phát triển phần mềm khởi nghiệp tại Nghệ An.

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân khai giảng năm học 2022 - 2023 (Baonghean.vn) - Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 và trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân, tân kỹ sư.

Nghệ An trồng rừng nguyên liệu vượt kế hoạch đề ra (Baonghean.vn)- Năm 2022, Nghệ An đặt mục tiêu trồng 18.000 ha rừng nguyên liệu. Với sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị lâm nghiệp và người dân, toàn tỉnh đã trồng được 20.800 ha rừng nguyên liệu, vượt 2.800 ha.

Những chi tiết thường bị bỏ quên khi bảo dưỡng xe ô tô Có rất nhiều chi tiết rất nhỏ bên trong xe ô tô sở hữu những công năng và tính năng vô cùng hữu ích mà ít ai nghĩ đến. Việc bảo dưỡng cho những chi tiết này là khá quan trọng, tuy nhiên khi bảo dưỡng chúng lại thường ít được chú ý.

Huyện Nghĩa Đàn vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới (Baonghean.vn) - Năm 2022, huyện Nghĩa Đàn thành lập mới 3 tổ chức đảng, kết nạp 165 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra.

Nghệ thuật điêu khắc độc đáo của nhà thờ họ Võ ven sông Lam (Baonghean.vn) - Nhà thờ họ Võ ở xã Đồng Văn (Thanh Chương) là một trong những từ đường có nghệ thuật điêu khắc độc đáo.

Sản lượng cam Vinh ước đạt 50.000 tấn (Baonghean.vn) - Do nhiều diện tích cam bị thoái hóa, năm nay, sản lượng cam Vinh đạt khoảng hơn 50.000 tấn, giảm hơn năm trước. Những diện tích cam có chất lượng tập trung ở các địa bàn Anh Sơn, Thanh Chương, Yên Thành...

Biến hình (Baonghean.vn) - Biến hình có thể làm cho cuộc sống bớt đơn điệu nhưng biến hình cũng có thể trở nên quá nguy hiểm mỗi khi bị trục lợi. Khoảng cách giữa biến hình và trá hình không quá xa mà lòng tham của con người thì lại thứ quá khó để kiểm soát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dù ở đâu, đóng góp được cho đất nước là yêu nước Chiều 10/12, trong chương trình chuyến thăm chính thức Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại đất nước này.

Đời thường trái ngược trên phim của Quỳnh Kool 'Đừng làm mẹ cáu' Vào vai mẹ đơn thân đầu tắt mặt tối trên phim nhưng ngoài đời nữ diễn viên sinh năm 1995 vẫn độc thân và theo đuổi phong cách gợi cảm.

Miền nam Ukraine bị tập kích, chính quyền thân Nga ở Kherson muốn dùng Rúp Ukraine nói Nga dùng máy bay không người lái (UAV) tập kích hạ tầng năng lượng ở Odessa, khiến tỉnh miền Nam này bị mất điện. Chính quyền thân Nga muốn lưu hành đồng Rúp ở Kherson.

Cơ hội để giá xăng dầu giảm tiếp vào ngày mai Giá xăng dầu trong nước có khả năng tiếp tục giảm vào kỳ điều hành sắp tới do giá xăng dầu thế giới hạ nhiệt. Dự báo, giá xăng sẽ giảm khoảng 680-900 đồng/lít, giá dầu giảm 500-940 đồng/lít.

Triệt phá đường dây trộm tài sản tại khu vực kho hàng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Tối 10/12, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận Tân Bình vừa phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Dương triệt phá đường dây trộm cắp tài sản xảy ra tại kho hàng S.C (quận Tân Bình), bắt giữ 5 đối tượng…

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật: Thạch Quỳ - Thơ cao hơn mọi hiểu biết về thơ (Baonghean.vn) - Hiểu một nhà thơ không dễ. Mỗi nhà thơ mang trong mình một dấu ấn quê hương. Dấu ấn ấy là cá tính, bản ngã và linh hồn cá nhân, không giống người khác. Một Thạch Quỳ tin cậy và khí phách giữa cuộc đời chìm nổi, ba động.

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần II: Tị nạn dinh dưỡng (Baonghean.vn) - Trong câu chuyện của Lê Hồng Tuân, chúng ta dường như thấy phảng phất đâu đó hình bóng tuổi thơ của chính mình - một tuổi thơ thời bao cấp nhiều thiếu thốn, với những “sinh hoạt nhà quê và bộn bề cám bã”, như tác giả tự thuật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/12 (Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ nghỉ hưu; HĐND tỉnh giao biên chế năm 2023; Nghệ An thu hơn 12.000 tỷ đồng từ du lịch; người dân thức trắng đêm để xua đuổi voi rừng... là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 10/12.

Vì sao ô tô điện hiện nay thường xuyên bị lỗi? Với sự gia tăng liên tục của số lượng ô tô điện trên toàn cầu, tần suất xảy ra sự cố cháy nổ và mất kiểm soát của phương tiện này cũng tăng lên. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao lại như vậy?

Chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (Baonghean.vn) - Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành khảo sát tại Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. Qua đó, nhằm chuẩn bị tham mưu các nội dung cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng.

Anh cáo buộc Nga 'đổi chác' vũ khí với Iran Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward cho biết Nga đang cố gắng mua thêm vũ khí từ Iran, trong đó có hàng trăm tên lửa đạn đạo và đổi lại cung cấp cho Iran mức hỗ trợ kỹ thuật và quân sự chưa từng có.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mỗi ngày trên dưới 5 tỷ đồng Số tiền đánh bạc giao dịch trong ngày trên dưới 5 tỷ đồng, tổng số tiền giao dịch đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá của đường dây này lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Nữ sinh Nghệ An đăng quang Hoa hậu Việt Nam Thời đại Người đẹp 18 tuổi Nguyễn Mai Anh, quê Nghệ An, vượt qua nhiều nhan sắc, giành vương miện Hoa hậu Việt Nam Thời đại, tối 9/12.



Miền viễn tưởng (Baonghean.vn) - Kính nhớ nhà thơ Thạch Quỳ!

Nghệ An ký kết hợp tác du lịch với Đà Nẵng và Thanh Hóa (Baonghean.vn) - Sáng 10/12, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM, Sở Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng và Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giới thiệu, quảng bá du lịch Nghệ An và liên kết điểm đến với chủ đề "Nghệ An - Về miền ví, giặm”.