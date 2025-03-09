Thời sự Hình ảnh Chủ tịch nước Việt Nam dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít tại Trung Quốc Sáng nay, tại Quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước Lương Cường đã dự lễ đón và chụp ảnh chung các Trưởng đoàn tham dự lễ kỷ niệm.

Việt Nam là một trong những quốc gia từng trải qua những cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc trường kỳ gian khổ; nhân dân Việt Nam thấu hiểu hơn ai hết giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và chia sẻ những tổn thất, trân trọng những hy sinh to lớn của các dân tộc trên thế giới trong công cuộc chống phát xít, chống áp bức, bóc lột.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện đón tiếp các trưởng đoàn nước ngoài cùng phu nhân dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tổ chức tại Trung Quốc nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển.

Đồng thời, điều này tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam: độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu chào mừng tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tri ân sự cống hiến của các cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu, cũng như sự ủng hộ của bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định lịch sử nhắc nhở rằng vận mệnh của nhân loại là tài sản chung và chỉ bằng cách đối xử bình đẳng, sống hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể bảo vệ an ninh chung, xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ của chiến tranh và ngăn chặn thảm kịch lịch sử tái diễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nhân dân Trung Quốc kiên định đứng về phía chính nghĩa của lịch sử và sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, kiên trì con đường phát triển hòa bình và chung tay cùng nhân dân các nước xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh cho nhân loại...

Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo các nước dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới trên Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, cuộc duyệt binh quy mô lớn diễn ra với sự tham gia của nhiều loại vũ khí hiện đại trong biên chế Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình tại lễ duyệt binh bao gồm 45 khối đội hình tập trung dọc đường Trường An.

Tham gia duyệt binh bao gồm các nhóm tác chiến trên bộ, tác chiến trên biển, tác chiến phòng không và chống tên lửa, tác chiến thông tin, tác chiến không người lái, hỗ trợ hậu cần và trang thiết bị, và tấn công chiến lược…