Hình ảnh Công an thi hành lệnh bắt bị can đối với chủ tịch xã về tội ‘Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ’

Thứ năm, ngày 06/10/2022 - 17:35

(Baonghean.vn) - Ngày 06/10/2022, Công an Nghệ An cho biết, Công an huyện Quỳ Hợp vừa phá chuyên án, khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” , trong đó có một chủ tịch xã.

Bình Minh