'Hình ảnh cúng bái, đốt vàng mã ở trung tâm sát hạch lái xe không phải ở Nghệ An'

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An sáng 31/3, ông Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, ông đã nắm được thông tin trên mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh làm lễ cúng, đốt vàng mã ngay trong trung tâm sát hạch lái xe.