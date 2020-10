Hình ảnh giải cứu người dân TP Vinh mắc kẹt giữa biển nước

Mưa liên tục trong ngày 29 - 30/10 đã khiến thành phố Vinh bị ngập nặng, trong đó phường Bến Thủy là một trong những địa phương ngập nặng nhất. Trong ảnh: Tại khối 13, phường Bến Thủy, nước ngập sâu gần 2 mét, nhiều tài sản của người dân đã bị thiệt hại. Ảnh: Quang An

Các khu dân cư tại phường Bến Thủy đều chìm trong biển nước, đặc biệt là tại khối 13 và khối 15. Ảnh: Quang An

Lực lượng chức năng của phường Bến Thủy bao gồm UBND phường, công an phường kết hợp với bộ đội, quân nhân, cảnh sát PCCC đã đến các điểm ngập sâu để giải cứu người dân, di tản đến nơi an toàn. Ảnh: Quang An