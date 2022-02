Hình ảnh hoạt động của Bí thư Tỉnh ủy tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Singapore

Hiện nay, VSIP cũng đang triển khai thủ tục xin cấp phép dự án VSIP Nghệ An II tại Khu công nghiệp Thọ Lộc trong Khu Kinh tế Đông Nam. Tại cuộc làm việc, Bí thư ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và ngài Ngài Kelvin Teo - Giám đốc điều hành Sembcorp Development, kiêm Chủ tịch Tập đoàn VSIP đã trao đổi, thống nhất nhiều nội dung về việc đầu tư các dự án của VSIP tại Nghệ An. Ảnh: Thục Trần