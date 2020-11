Hình ảnh những khoảnh khắc 'cháy lửa nghề' của phóng viên Báo Nghệ An

Phóng viên Quang An tác nghiệp cháy rừng tại huyện Diễn Châu tháng 6/2020, đây là lần tác nghiệp vừa hiểm nguy vừa có nhiều tình huống bất ngờ nhất của phóng viên trẻ Quang An, anh là phóng viên được gắn với cụm từ "phóng viên chiến trường". Ảnh: NVCC

Gọi Quang An là "phóng viên chiến trường" cũng bởi lý do anh thường xuyên tác nghiệp ở những sự kiện nóng, địa bàn khó, trước những sự kiện nóng bỏng. Trong ảnh: Phóng viên Quang An tác nghiệp tại rốn lũ xã Châu Nhân huyện Hưng Nguyên vào tháng 10/2020. Ảnh: NVCC