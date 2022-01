Hinh ảnh xúc động của những người 'lỡ bước' trong ngày áp Tết

(Baonghean.vn) - Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, vượt hàng trăm km đường trường khó khăn, đoàn thanh niên do Tỉnh đoàn Nghệ An dẫn đầu cùng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị mang hàng nghìn món quà ý nghĩa, mang đến một cái “Tết ấm Biên cương” cho đồng bào dân tộc ở xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An.