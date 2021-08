HLV già nhất V.League được Thanh Hóa gia hạn hợp đồng; Chelsea 'mua' Lukaku với giá 115 triệu euro

Chelsea đạt thỏa thuận mua Lukaku với giá 115 triệu euro

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ chân sút Romelu Lukaku từ Inter Milan với giá 115 triệu euro.

Thỏa thuận đã được hoàn tất sau khi các cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ và hợp tác. Phía Chelsea sẽ sớm có thông báo chính thức về thương vụ này. Như vậy, Lukaku sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Chelsea. Trước đó, Chelsea từng chi ra 80 triệu euro để sở hữu Kepa và Kai Havertz.

Lukaku sắp trở lại khoác áo Chelsea.

Với hợp đồng 5 năm kèm mức lương 250.000 euro/tuần (12 triệu euro/năm), Lukaku có được thu nhập cao vọt tại Chelsea so với Inter (7,5 triệu euro/năm). Nhưng tiền không phải là lý do duy nhất để cầu thủ 28 tuổi gật đầu với The Blues. Chính tham vọng khổng lồ của Chelsea đã thuyết phục Lukaku trở lại Premier League, giải đấu mà tiền đạo người Bỉ không hề xa lạ.