HLV Hajime Moriyasu: Việt Nam có hệ thống phòng ngự rất tốt

HLV Hajime Moriyasu trả lời PV trong buổi họp báo. Ảnh: Hải Hoàng

Dù vậy, phát biểu trong buổi họp báo, HLV Hajime Moriyasu cho rằng các học trò của ông đã chơi tốt, và nếu may mắn đã có thể thắng 2-0."Đây là lần đầu tuyển Nhật Bản rơi vào tình huống buộc phải thắng để tiếp tục mơ về vòng chung kết World Cup 2022. Nên trận này chúng tôi gặp nhiều áp lực. Việt Nam là đội chơi thực sự tốt. Chúng tôi chỉ có một bàn và bàn thứ hai không được công nhận. Tôi rất tiếc vì điều này. Nhưng tôi khẳng định các cầu thủ Nhật Bản đã chơi tốt. Tuyển Việt Nam cũng chơi tốt trong ngày hôm nay", HLV Hajime Moriyasu nói."Thực tế là đúng là các cầu thủ của chúng tôi đã đến trễ do ảnh hưởng chuyến bay, tuy nhiên họ có suy nghĩ tích cực, có sự kết nối với nhau. Toàn đội cùng nhau vượt qua khó khăn.Các cầu thủ đến trước đó đã kết nối và hỗ trợ rất tốt cho những người sắp tới. Ở trận đấu tới, chúng tôi gặp lại Oman, đội đã thắng Nhật Bản 1-0 ở trận lượt đi. Trận này toàn đội quyết tâm có 3 điểm tiếp theo", thuyền trưởng tuyển Nhật Bản nói tiếp.So sánh về tuyển Việt Nam ở thời điểm thua Nhật Bản 0-1 tại Asian Cup 2019 và trong trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông Moriyasu nói: “Việt Nam trước đây vốn đã là đội mạnh với hàng phòng ngự chắc chắn. Họ phòng ngự khá tốt. Ngày hôm nay, tôi nhìn thấy khả năng tấn công của họ cũng tốt hơn nhiều. Điều này có lẽ do BHL nói chung và HLV Park Hang-seo đã hướng dẫn cầu thủ rất tốt”.Trong khi đó, cầu thủ Junya Ito nói về trận đấu: "Tất nhiên không dễ dàng để cho các cầu thủ nhiều nơi quy tụ ở đây để thi đấu. Nhưng đây không phải lần đầu chúng tôi trải qua khó khăn như vậy. Trận tiếp theo gặp Oman sẽ là cơ hội để Nhật Bản giành chiến thắng dù thi đấu trên sân khách".