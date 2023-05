HLV Huy Hoàng: Sông Lam Nghệ An quyết tâm giành kết quả khả quan trên sân Hàng Đẫy

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trước khi bước vào buổi tập của Sông Lam Nghệ An chuẩn bị cho trận đấu với Công an Hà Nội ở vòng 9 V.League 2023, huấn luyện viên Huy Hoàng cho biết, tinh thần của các cầu thủ xứ Nghệ đang rất tốt và quyết tâm hướng đến kết quả khả quan trên sân Hàng Đẫy.

Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc Sông Lam Nghệ An thay đổi cách thưởng. Điều đó dấy lên lo ngại ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ xứ Nghệ trước khi bước đến vòng đấu thứ 9 V.League 2023 gặp Công an Hà Nội. Đây là trận đấu hết sức quan trọng với Sông Lam Nghệ An, bởi muốn chen chân vào nhóm 8 đội mạnh nhất, các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng cần phải có được kết quả khả quan trên sân Hàng Đẫy.

Nói về tinh thần của các học trò trước cuộc đọ sức này, nhà cầm quân xứ Nghệ cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn tập trung vào chuyên môn. Các bạn có thể nhìn thấy không khí tập luyện trên sân, tinh thần của các cầu thủ rất tốt và quyết tâm để hướng tới kết quả khả quan trên sân Hàng Đẫy".

Đánh giá đối thủ ở vòng 9, huấn luyện viên Huy Hoàng cho hay: "Công an Hà Nội là đội mạnh trong các đội bóng tham gia giải V.League, Chúng tôi cũng đã lên chiến thuật tốt nhất cho trận đấu chiều nay".

Hiện tại, sau 8 vòng đấu Sông Lam Nghệ An đang có được 9 điểm và tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng, vậy nên để tránh bị bỏ xa với các đội xếp trên thì kết quả của trận đấu với Công an Hà Nội rất quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng.

"Chúng tôi đặt mục tiêu giành 3 điểm, chí ít cũng đoạt 1 điểm ở trận đấu thuộc vòng 9, để bám đuổi các đội xếp ở vị trí phía trên. Tôi nghĩ rằng từ giờ đến hết giai đoạn lượt đi để hoàn thành được mục tiêu lọt vào nhóm 8 đội mạnh thì mỗi trận đấu của Sông Lam Nghệ An là một trận chung kết" - thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu.

Huấn luyện viên Huy Hoàng nói thêm: "Tôi sẽ động viên anh em ra sân thi đấu với tinh thần máu lửa nhất, để cống hiến cho người hâm mộ".

Trận đấu với giữa Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra vào 19h15, ngày 26/5 trên sân Hàng Đẫy./.