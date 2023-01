HLV Indonesia: 'Chúng tôi đến đây là để chiến thắng'

(Baonghean.vn)- Nhằm để trẻ có cơ hội thể hiện các tố chất: Nhanh - mạnh - bền - khéo léo, giúp trẻ phát triển toàn diện, Ngày 8/1 trường mầm non Trần Đại Nghĩa và trường Kids’ Smile thuộc hệ thống giáo dục Khai Minh Đức đã tổ chức thành công “Ngày hội thể dục thể thao” vui nhộn.

(Baonghean.vn) - Nghệ An hiện có 14.050 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 230.000 lao động. Năm 2022 là năm có nhiều sự biến động khi nền kinh tế phải đối mặt với dịch bệnh, thiên tai và tình hình chính trị thế giới, đặc biệt là thời điểm cuối năm.

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Đồn Biên phòng Na Ngoi (BĐBP Nghệ An) chủ trì phối hợp với Công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hoàng Thị Thanh Xuân bị bắt khi đang tàng trữ 2.600 viên ma túy tổng hợp. "Nữ quái" này thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với nhiều đối tượng ma túy tại các huyện Đức Thọ, Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) và thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An).

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 6 - 7/1, Đoàn công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An và huyện Kỳ Sơn chúc Tết chốt tiền tiêu thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Lý.

(Baonghean.vn) - Sáng 8/1, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp mặt với những người Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.