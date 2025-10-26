HLV Ishii và FAT chưa thống nhất phí đền bù sau sa thải FAT chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii sau hai trận thắng Đài Loan; hai bên chưa thống nhất phí đền bù. Anthony Hudson lên nắm đội tuyển Thái Lan.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii chỉ ít ngày sau hai chiến thắng liên tiếp trước Đài Loan (2-0, 6-1) tại vòng loại Asian Cup 2027. Điểm nghẽn đáng chú ý: hai bên vẫn chưa thống nhất mức phí đền bù cho thỏa thuận bị chấm dứt trước thời hạn, trong bối cảnh hợp đồng từng được gia hạn đến tháng 8/2026.

HLV Masatada Ishii vẫn chưa thống nhất mức phí đền bù hợp đồng với phía Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Quyết định sa thải và tranh chấp đền bù

FAT đơn phương chấm dứt hợp đồng với HLV người Nhật Bản với lý do “không còn phù hợp” và “thành tích chưa đạt kỳ vọng”. Vấn đề pháp lý phát sinh ngay lập tức: mức bồi thường khi chấm dứt trước hạn chưa được thống nhất, trong khi thỏa thuận giữa đôi bên còn thời hạn đến tháng 8/2026.

Thông tin này gây ngạc nhiên trong dư luận Thái Lan bởi nó đến ngay sau giai đoạn đội tuyển giành hai kết quả tích cực trước Đài Loan ở vòng loại. Điều đó khiến câu chuyện không chỉ dừng ở chuyên môn mà còn mở rộng sang hệ quả tài chính và quản trị.

Diễn biến và các mốc chính

Tháng 12/2023: Masatada Ishii được bổ nhiệm thay Mano Polking.

Hợp đồng được gia hạn đến tháng 8/2026.

Vòng loại Asian Cup 2027: Thái Lan thắng Đài Loan 2-0 và 6-1.

Ngay sau khi chia tay Ishii, FAT bổ nhiệm HLV Anthony Hudson.

Góc nhìn chuyên môn: thành tích và lý do thay đổi

Trong 30 trận dẫn dắt “Voi chiến”, HLV Ishii đạt thành tích 16 thắng, 6 hòa, 8 thua. Dù không có thống kê nào về sơ đồ hay cách vận hành được công bố trong thông tin nguồn, các con số cho thấy một nhiệm kỳ với tỷ lệ thắng ở mức đáng kể và những kết quả gần nhất là tích cực. Tuy nhiên, FAT nhấn mạnh lý do thay đổi là “không còn phù hợp” và “thành tích chưa đạt kỳ vọng”.

Ở cấp đội tuyển quốc gia, việc đánh giá “phù hợp” thường gắn với mục tiêu ngắn hạn (vòng loại) và lộ trình dài hạn (định hướng đến 2026). Chấm dứt hợp đồng vào thời điểm hiện tại đồng nghĩa với việc Thái Lan sẽ chuyển sang một kế hoạch mới ngay trước chuỗi trận tháng 11.

Khía cạnh pháp lý và tài chính

Vì là quyết định đơn phương, FAT đối diện nghĩa vụ tài chính đáng kể liên quan đến bồi thường chấm dứt hợp đồng. Theo thông tin hiện có, hai bên vẫn chưa thống nhất mức phí đền bù. Đây là biến số có thể ảnh hưởng đến ngân sách hoạt động và kế hoạch nhân sự trong ngắn hạn, ít nhất cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Kế hoạch trước mắt dưới thời Anthony Hudson

FAT đã nhanh chóng chỉ định HLV Anthony Hudson, từng dẫn dắt tuyển Mỹ và Bahrain, để chuẩn bị cho đợt tập trung tháng 11. Lịch thi đấu gồm một trận giao hữu với Singapore ngày 13/11 và trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Sri Lanka ngày 18/11.

Trên bảng xếp hạng bảng D vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan đang đứng thứ 2 với 9 điểm, bằng điểm Turkmenistan, và chỉ còn 2 vòng đấu. Bối cảnh này đòi hỏi tân HLV nhanh chóng ổn định nhân sự và khung chiến thuật cho mục tiêu kết quả tức thì.

Thống kê đáng chú ý

Hạng mục Giá trị Thành tích dưới thời HLV Masatada Ishii 30 trận: 16 thắng, 6 hòa, 8 thua Hai trận gần nhất vs Đài Loan (VL Asian Cup 2027) Thắng 2-0, 6-1 Vị trí bảng D (VL Asian Cup 2027) Hạng 2, 9 điểm (bằng Turkmenistan), còn 2 vòng HLV mới Anthony Hudson Lịch thi đấu tháng 11 Giao hữu Singapore 13/11; gặp Sri Lanka 18/11

Phản ứng và tác động

Quyết định thay tướng gây ngạc nhiên với truyền thông và người hâm mộ Thái Lan, xét trong bối cảnh kết quả gần nhất là tích cực. Về dài hạn, việc chưa thống nhất phí đền bù khiến câu chuyện chưa khép lại về mặt pháp lý. Trước mắt, tuyển Thái Lan cần tối đa hóa điểm số trong hai vòng còn lại để giữ lợi thế cạnh tranh tại bảng D, trong khi bộ khung chuyên môn chuyển giao sang HLV Anthony Hudson.