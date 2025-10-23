Thể thao HLV Kim Sang-sik đừng sớm chốt bộ khung cho SEA Games 33; Bellingham sắm vai người hùng của Real Madrid HLV Kim Sang -sik đã định hình bộ khung U22 Việt Nam “chiến” ở SEA Games; HLV Kim Sang-sik đã định hình bộ khung U22 Việt Nam “chiến” ở SEA Games... đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U22 Việt Nam: HLV Kim Sang-sik đừng sớm chốt bộ khung cho SEA Games 33

Dù vẫn tiếp tục sàng lọc nhân sự, nhưng có vẻ như HLV Kim Sang-sik đã định hình bộ khung U22 Việt Nam “chiến” ở SEA Games và giải U23 châu Á 2026.

Sau giải U23 Đông Nam Á rồi tới vòng loại U23 châu Á, về cơ bản HLV Kim Sang-sik đã định hình bộ khung được coi khó thay thế tại U22 Việt Nam, trải đều từ thủ môn lên hàng công.

HLV Kim Sang-sik dường như đã có cho mình bộ khung tham dự SEA Games 33.

Đây là nhóm cầu thủ không chỉ quen thuộc với triết lý của ông Kim mà còn là những nhân tố chủ chốt trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á và vượt qua vòng loại U23 châu Á, thậm chí ít nhiều được thử lửa ở cấp độ ĐTQG (gặp Nepal) tại vòng loại Asian Cup.

Chính vì thế, cho tới trước khi chốt danh sách dự SEA Games, công việc của HLV Kim Sang-sik sẽ chỉ là tìm thêm một vài nhân tố nổi bật nhất nhằm bổ sung cho bộ khung mà ông tin tưởng suốt nhiều tháng qua.

Sự lựa chọn này của chiến lược gia người Hàn Quốc đương nhiên có tính 2 mặt. Thứ nhất, sự quen thuộc có thể giúp U22 Việt Nam không mất nhiều thời gian để làm quen và chỉ việc vận hành ý đồ chiến thuật của ông Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại việc “đóng khung” những vị trí quan trọng có thể mang đến rủi ro, bởi phần lớn các cầu thủ nằm trong diện quy hoạch của HLV Kim Sang-sik đều là trụ cột hoặc nhân tố được ưu tiên

Cú sốc với Barcelona

Barcelona nhận tin dữ trước thềm El Clasico khi Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) bác bỏ kháng cáo về án phạt thẻ đỏ của HLV Hansi Flick.

HLV người Đức sẽ phải nghỉ một trận sau khi bị truất quyền chỉ đạo ở trận thắng Girona 2-1 hôm 18/10. Trợ lý Marcus Sorg tạm dẫn dắt đội bóng tại Santiago Bernabeu trong trận đấu được chờ đợi nhất La Liga.

HLV Hansi Flick bị cấm chỉ đạo ở El Clasico.

Theo AS, Ủy ban Kỷ luật RFEF cho biết, hồ sơ mà Barcelona đưa ra không đủ để hủy bỏ án phạt. Flick nhận 2 thẻ vàng liên tiếp từ trọng tài Jesus Gil Manzano vì lỗi phản ứng. Barcelona lập luận rằng, bản báo cáo "không phản ánh đúng sự việc", nhưng Ủy ban khẳng định "không có bằng chứng nào bác bỏ lập luận của trọng tài".

Chủ tịch Joan Laporta mạnh mẽ bảo vệ HLV sau quyết định, gọi cách xử lý của trọng tài quá mức và bất công. Ông Laporta nhấn mạnh: "Chúng tôi đã kháng cáo cả 2 thẻ cho HLV. Trọng tài đã vượt quá giới hạn. Tôi biết khó để lật án, nhưng chúng tôi luôn đứng về phía HLV".

Án treo giò của Flick đến vào thời điểm nhạy cảm, khi Barcelona đang kém Real Madrid 2 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức, đội bóng đã cải thiện kỷ luật, lối chơi pressing và tấn công linh hoạt.

Bellingham sắm vai người hùng của Real Madrid

Rạng sáng 23/10, Jude Bellingham ghi bàn trong trận thắng 1-0 của Real Madrid trước Juventus ở vòng phân hạng Champions League.

Bellingham ghi bàn đầu tiên kể từ khi bình phục chấn thương.

Phút 58, Vinicius đi bóng kỹ thuật trước khi dứt điểm trúng cột, và Jude Bellingham kịp thời có mặt đệm bóng vào lưới trống, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu, cũng là pha lập công đầu tiên của anh ở mùa giải năm nay.

Trong những phút cuối, De Gregorio liên tiếp cứu thua cho Juventus. Trận đấu khép lại với chiến thắng dành cho chủ nhà. Thầy trò HLV Xabi Alonso có màn chạy đà tốt cho Siêu kinh điển vào cuối tuần, trong khi Juventus tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với chuỗi 7 trận không thắng.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho vòng loại giải châu Á

Đội tuyển U17 Việt Nam đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho Vòng loại Giải châu Á 2026, diễn ra vào tháng 11 tới.

Đội tuyển U17 Việt Nam.

Ở đợt hội quân này, U17 Việt Nam triệu tập 30 cầu thủ, trong đó, Trần Mạnh Quân – vua phá lưới vòng chung kết Giải vô địch U17 Quốc gia 2025 là gương mặt mới được bổ sung.

Theo kế hoạch, Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 5/11, dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với các đối thủ do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) sắp xếp.

Đợt tập huấn tại Nhật Bản được xem là cơ hội quan trọng để U17 Việt Nam nâng cao thể lực, cọ xát quốc tế và hoàn thiện chiến thuật trước khi bước vào các giải đấu lớn trong năm 2026