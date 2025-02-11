HLV Kim Sang-sik nêu vấn đề 45 phút bóng lăn của Việt Nam Trong cuộc phỏng vấn với Sport Seoul, HLV Kim Sang-sik chỉ ra thói quen làm giảm thời gian bóng lăn xuống khoảng 45 phút mỗi trận, siết cường độ tập 70-90 phút và tái cân bằng lực lượng.

Trong cuộc phỏng vấn với Sport Seoul, HLV Kim Sang-sik đưa ra những nhận xét thẳng thắn về bóng đá Việt Nam: thói quen thi đấu khiến thời gian bóng lăn thực tế chỉ khoảng 45 phút mỗi trận, văn hóa tập luyện cần được siết chặt, còn cấu trúc đội tuyển phải được tái cân bằng sau giai đoạn trẻ hóa quá nhanh. Ông lựa chọn cách truyền đạt chiến thuật trực quan và yêu cầu cường độ tập luyện cao liên tục để cải thiện thể lực, tập trung và tính gắn kết.

HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ về các cầu thủ Việt Nam

45 phút bóng lăn và yêu cầu thay đổi thói quen

Theo HLV Kim Sang-sik, một vấn đề nổi bật là thói quen phản xạ sau các tình huống ngã hoặc va chạm. Ông cho biết cầu thủ thường không tự đứng dậy ngay, có xu hướng chờ đồng đội chuyền bóng hoặc có người đưa nước rồi mới tham gia trở lại. Khi thống kê nội bộ, ông ghi nhận thời gian bóng thực sự lăn chỉ khoảng 45 phút mỗi trận — con số cho thấy nhịp độ thi đấu và tính liên tục chưa đạt mức mong muốn.

Từ đó, HLV Kim yêu cầu toàn đội loại bỏ thói quen này, nâng tốc độ phản ứng và duy trì trạng thái sẵn sàng trong mọi pha bóng. Mục tiêu là tăng thời gian bóng trong cuộc, qua đó cải thiện nhịp độ và sức ép tổng thể của đội.

Khôi phục sự cân bằng sau giai đoạn trẻ hóa quá nhanh

Khi tiếp quản đội tuyển, HLV Kim dành thời gian phân tích các giai đoạn trước đó: thời kỳ dưới HLV Park Hang-seo và giai đoạn sa sút của người tiền nhiệm. Từ đánh giá này, ông nhận ra điểm nghẽn là quá trình trẻ hóa diễn ra quá nhanh, làm đứt gãy sợi dây liên kết trong lối chơi. Nhiều trụ cột từng được bồi dưỡng trước đây không còn được trọng dụng, đội tuyển mất cân bằng về kinh nghiệm và nhịp vận hành.

Định hướng của HLV Kim là khôi phục sự ổn định thông qua tái cân bằng lực lượng: kết nối lại hạt nhân giàu trải nghiệm với lớp kế cận, qua đó tạo nền tảng cho hệ thống vận hành nhịp nhàng hơn.

HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin rất lớn vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ảnh: FBNV

Huấn luyện trực quan: tín hiệu pressing và chuyển sơ đồ

Về mặt chiến thuật, HLV Kim áp dụng phương pháp truyền đạt đơn giản, trực quan hơn so với môi trường có nền tảng chiến thuật cao như Jeonbuk. Ông quy ước rõ ràng các tín hiệu: dùng khăn tay để ra hiệu pressing, giơ bảng chiến thuật để báo hiệu chuyển sơ đồ từ 5-4-1 sang 5-3-2. Mục tiêu là giúp cầu thủ tiếp nhận và thực thi mạch lạc các thay đổi trong nhịp thi đấu, hạn chế độ trễ khi chuyển trạng thái.

Cách tiếp cận này rút gọn bước trung gian, giúp thông điệp đến nhanh và thống nhất, phù hợp với yêu cầu “đơn giản nhưng hiệu quả” trong bối cảnh cần củng cố kỷ luật chiến thuật.

Cường độ 70-90 phút: tập ít bài, nhưng tập thật

Ở khâu chuẩn bị thể lực và tập trung, HLV Kim cho biết ông duy trì khung thời lượng 70 đến 90 phút mỗi buổi, nhưng yêu cầu cường độ cao xuyên suốt. Thay vì kéo dài thời gian, ông nhấn mạnh chất lượng từng phút trên sân tập, đồng nhất với mục tiêu tăng thời gian bóng trong cuộc khi thi đấu.

Thông qua việc siết cường độ và loại bỏ thói quen giảm nhịp, đội tuyển kỳ vọng cải thiện sức bền, phản xạ và sự tập trung — những yếu tố nền tảng cho pressing hiệu quả và khả năng duy trì cấu trúc chiến thuật dưới áp lực.

Điểm nhấn chuyên môn từ phát biểu của HLV Kim Sang-sik

Nội dung Thông tin chính Thời gian bóng lăn Khoảng 45 phút mỗi trận (theo thống kê nội bộ của HLV Kim) Cường độ tập luyện 70-90 phút/buổi, yêu cầu duy trì cường độ cao liên tục Tín hiệu chiến thuật Khăn tay = pressing; bảng chiến thuật = chuyển 5-4-1 sang 5-3-2 Tái cân bằng đội hình Khắc phục trẻ hóa quá nhanh, kết nối lại nhóm trụ cột

Thông điệp niềm tin và điều kiện để tiến xa

Kết lại buổi trò chuyện, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm tin vào tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông, để tiến xa hơn, đội tuyển cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất: kỷ luật thói quen thi đấu, văn hóa tập luyện, rồi đến sự rõ ràng trong truyền đạt chiến thuật và cấu trúc nhân sự. Khi những viên gạch nền tảng được đặt đúng chỗ, các điều chỉnh chiến thuật mới phát huy trọn vẹn hiệu quả.