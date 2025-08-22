Thể thao HLV Kim Sang-sik sẽ dồn sự tập trung cho U23 Việt Nam; Inter Miami vào bán kết Leagues Cup dù Messi chấn thương HLV Kim Sang-sik sẽ dồn sự tập trung cho U23 Việt Nam với mục tiêu dự VCK U23 châu Á 2026; CLB Nam Định chiêu mộ hậu vệ đẳng cấp châu Âu; Inter Miami vào bán kết Leagues Cup dù Messi chấn thương... Đó là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

HLV Kim Sang-sik sẽ dồn sự tập trung cho U23 Việt Nam

Theo thông tin từ VFF, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ hội quân tập trung từ ngày 29/8 đến 10/9 và sẽ có 2 trận giao hữu với CLB Thép Xanh Nam Định vào ngày 4/9 và CLB Công an Hà Nội ngày 7/9. Đây là đợt tập trung giúp ĐT Việt Nam rà soát lực lượng, duy trì nhịp thi đấu để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Nepal và Lào ở vòng loại Asian Cup.

HLV Kim Sang-sik sẽ để trợ lý tạm quyền dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới.

Cùng thời điểm này, HLV Kim Sang-sik sẽ phải dành sự quan tâm đến U23 Việt Nam. Đội sẽ tập trung để hướng tới vòng loại U23 châu Á 2026 trên sân nhà Việt Trì. U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ Bangladesh (3/9), Singapore (6/9) và Yemen (9/9).

Do lịch trình trùng nhau và mục tiêu ưu tiên cho U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik gần như chắc chắn sẽ không trực tiếp “đứng lớp” ở Đội tuyển Việt Nam. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ giao việc cho một trợ lý đảm nhận vai trò quyền HLV trưởng trong 2 trận giao hữu với Nam Định và CAHN.

Việc HLV Kim Sang -Sik ưu tiên cho U23 Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Trước mắt U23 Việt Nam là giải đấu cực kỳ then chốt và mục tiêu bắt buộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc là cùng toàn đội giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026.

Trước đây, trong một số đợt tập trung, HLV Kim Sang-sik từng ưu tiên cho Đội tuyển Việt Nam, còn U22 hoặc U23 được giao cho các trợ lý như Đinh Hồng Vinh dẫn dắt ở các giải giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, kể từ giải U23 Đông Nam Á 2025, ông Kim đã trực tiếp nắm quyền tại U23, cho thấy sự thay đổi về định hướng và mức độ ưu tiên.

Trước mắt, U23 Việt Nam còn có những mục tiêu rất quan trọng khác cần hướng tới. Sau vòng loại U23 châu Á trên sân nhà, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục bắt tay vào công tác chuẩn bị để tham dự SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, U23 Việt Nam đang hạ quyết tâm giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026 và góp mặt trong trận chung kết SEA Games diễn ra ở xứ chùa Vàng.

CLB Nam Định chiêu mộ hậu vệ đẳng cấp châu Âu

Tối 21/8, CLB Nam Định tiếp tục công bố thêm tân binh ở mùa giải 2025/26. Việc được thi đấu tại AFC Champions League giúp đội chủ sân Thiên Trường được phép chiêu mộ không giới hạn ngoại binh. Tất nhiên, tại V.League, Nam Định vẫn phải tuân thủ quy định đăng ký tối đa 7 cầu thủ “Tây” và sử dụng nhiều nhất 3 cái tên trong diện này ở trên sân. Danh sách này sẽ được chốt khi V.League 2025/26 kết thúc vòng đấu thứ 3.

Nam Định chiêu mộ cựu cầu thủ Ajax.

Tân binh mà Nam Định trình làng chính là Mitchell Clement Dijks. Cầu thủ này sinh năm 1993, Quốc tịch Hà Lan. Anh cao 1m94, sở trường hậu vệ trái, đồng thời có thể đá trung vệ. Mitchell Dijks trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Ajax, được đưa lên đội 1 năm 2012. Anh cũng từng sang Anh đá cho Norwich City, tới Italy thi đấu cho Bologna. Mitchell Dijks cũng từng khoác áo các đội U16, U18, U19 và U21 Hà Lan.

Sự có mặt của Mitchell Dijks hứa hẹn mang lại thêm “chất thép” cho hàng thủ của Nam Định. “Tôi rất vui khi gia nhập Nam Định. Đây là một trải nghiệm thú vị”, Mitchell Dijks chia sẻ.

Mitchell Dijks từng 5 lần thi đấu ở UEFA Champions League, 11 lần ra sân ở Europa League. Cầu thủ này từng là đồng đội của Donny van Beek, Davy Classen, Andre Onana. Anh chính là học trò của HLV Erik ten Hag, người từng dẫn dắt MU và hiện đang đảm nhiệm cương vị “thuyền trưởng” tại Bayer Leverkusen.

Thành tích ấn tượng nhất mà Mitchell Dijks từng có là chức vô địch giải Hà Lan cùng với Ajax ở mùa giải 2012/13. Khi đó, HLV dẫn dắt Ajax là huyền thoại Frank de Boer. Đội hình Ajax khi ấy có những tên tuổi song hành với Mitchell Dijks như Daley Blind, Ryan Babel, Siem De Jong,…

Kịch bản khiến MU đổi chủ

Theo truyền thông Anh, các điều khoản trong hợp đồng bán cổ phần của gia đình Glazer cho Sir Jim Ratcliffe bước vào giai đoạn quyết định, mở ra khả năng đội chủ sân Old Trafford có thể thay đổi chủ sở hữu trong tương lai gần.

Một trong những điều khoản quan trọng mang tên "drag-along" được kích hoạt, cho phép gia đình nhà Glazer buộc Ratcliffe phải bán cổ phần của ông nếu chủ Mỹ quyết định chuyển nhượng MU cho một đối tác khác.

Điều kiện để điều khoản có hiệu lực là nhà Glazer phải trả cho Ratcliffe 26 Bảng mỗi cổ phần. Dù vậy, Daily Mail tiết lộ Sheikh Jassim và phía Qatar dường như không có kế hoạch tiếp tục theo đuổi thương vụ mua lại MU sau khi thất bại trong lần thâu tóm trước.

Ngược lại, Jim Ratcliffe đầu tư 300 triệu USD vào đội bóng. Ông tin rằng MU sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau khi tái cấu trúc. Với việc nâng cấp trung tâm đào tạo Carrington, Ratcliffe thể hiện cam kết lâu dài với câu lạc bộ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các thay đổi tại MU.

Glazer có thể ép Ratcliffe bán cổ phần, mở ra cơ hội thâu tóm MU cho đối tác mới.

"Quỷ đỏ" thuộc sở hữu của gia đình Glazer từ năm 2005, khi Malcolm Glazer mua lại 98% cổ phần của câu lạc bộ. Sau khi Malcolm qua đời năm 2014, quyền điều hành đội bóng được chuyển giao cho 2 con trai ông, Joel và Avram.

Thế nhưng, Ratcliffe và INEOS nắm 25% cổ phần vào tháng 12/2023, tạo ra sự thay đổi lớn trong cơ cấu quyền lực tại Old Trafford. Ratcliffe chủ yếu quản lý mảng thể thao, còn nhà Glazer ít can dự vào các quyết định.

Trent Alexander-Arnold nhận cảnh báo gắt từ Real Madrid

Theo Diario Sport, Trent Alexander-Arnold nhiều khả năng sẽ mất vị trí hậu vệ phải vào tay Dani Carvajal trong những tuần tới.

Ở trận mở màn La Liga 2025/26, Real Madrid thắng Osasuna 1-0, Alexander-Arnold được HLV Xabi Alonso xếp đá chính nhưng không tạo được dấu ấn như kỳ vọng. Phút 68, anh phải rời sân nhường chỗ cho Dani Carvajal, người vào sân với tinh thần quyết liệt và giúp đội chơi khởi sắc hơn.

Tờ Marca nhận định: “Vị trí hậu vệ phải tại Real Madrid chưa bao giờ khốc liệt như hiện tại”. Carvajal đã gắn bó gần 1 thập kỷ với sân Bernabeu và luôn là cái tên khó thay thế. Sự xuất hiện của Alexander-Arnold càng khiến cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn.

Trước đó, cựu sao Liverpool đá chính 5/6 trận ở FIFA Club World Cup, chỉ vắng mặt trận bán kết gặp PSG do chấn thương nhẹ. Trong khi đó, Carvajal vừa trở lại sau chấn thương dài hạn từ tháng 10/2025.

HLV Xabi Alonso cho biết, Carvajal đã tập luyện rất nỗ lực và đang dần lấy lại phong độ: “Tôi có nhiều vị trí được đảm nhận bởi 2 cầu thủ, và hậu vệ phải là một trong số đó. Carvajal và Alexander-Arnold đều xuất sắc. Đây là sự cạnh tranh cần thiết để nâng tầm đội hình. Real Madrid sẽ có rất nhiều trận đấu và toàn đội phải duy trì phong độ cao nhất”.

Trent Alexander-Arnold nhận cảnh báo từ Chủ tịch Real Madrid, phải chiến đấu hết sức để có suất đá chính.

Theo Marca, Chủ tịch Florentino Perez cũng gửi thông điệp rõ ràng đến Alexander-Arnold: “Hoặc cậu phải thể hiện thật tốt, hoặc Dani Carvajal vẫn sẽ là lựa chọn số một”.

Điều đó cũng đồng nghĩa Carvajal phải quyết tâm giữ suất đá chính nếu không muốn mất chỗ, nhất là sau chấn thương dài ngày. Với Xabi Alonso, bài toán đặt ra là sự cân bằng giữa kinh nghiệm của Carvajal và khả năng sáng tạo của Alexander-Arnold. Sai lầm trong lựa chọn có thể khiến “Kền kền trắng” trả giá.

Trận tiếp theo, Real Madrid sẽ làm khách trên sân Oviedo ở vòng 2 La Liga, lúc 2h30' ngày 25/8.

Inter Miami vào bán kết Leagues Cup dù Messi chấn thương

Messi không thể ra sân vì chấn thương nhưng Luis Suarez thay anh tỏa sáng với cú đúp trên chấm phạt đền, Inter Miami hạ Tigres UANL 2-1 để lấy vé bán kết Leagues Cup.

Tigres nhập cuộc đầy quyết tâm, dồn ép và tìm cách phá vỡ hàng thủ Inter Miami. Tuy nhiên, đội khách không tận dụng được cơ hội, trong khi Inter Miami dần lấy lại nhịp chơi, chủ động triển khai bóng ở hai biên.

Lionel Messi vắng mặt trong đội hình của Inter Miami.

Bước ngoặt đến ở phút 22, khi Suarez lạnh lùng sút phạt đền thành công, mở tỷ số và khiến bầu không khí trên khán đài bùng nổ. Lợi thế sớm giúp đại diện MLS chơi hứng khởi, khép lại hiệp 1 với lợi thế 1-0.

Sang hiệp 2, Tigres tràn lên mạnh mẽ. Sau nhiều nỗ lực, phút 67 Angel Correa tỏa sáng, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Bàn gỡ hòa giúp Tigres hưng phấn hơn, liên tục dồn ép và tạo áp lực khủng khiếp về phía khung thành Miami.

Trong tình thế đó, thầy trò Mascherano buộc phải lùi sâu, trông chờ vào những pha phản công nhanh và sự tỏa sáng cá nhân.

Đúng vào phút 90, Inter Miami lại được hưởng phạt đền sau khi trọng tài check VAR. Suarez hoàn tất cú đúp khi hạ gục thủ môn Guzman trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 2-1 cùng tấm vé vào bán kết