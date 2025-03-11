HLV Kim Sang-sik triệu tập Xuân Son cho đợt tháng 11 HLV Kim Sang-sik triệu tập Nguyễn Xuân Son đợt tháng 11 để kiểm tra thể trạng và lên phương án hỏa lực. Anh nghỉ gần một năm, ghi 7 bàn tại AFF Cup 2024.

Quyết định triệu tập Nguyễn Xuân Son cho đợt tập trung tháng 11 là bước đi chiến lược của HLV Kim Sang-sik: gọi lên đội tuyển để quan sát trực tiếp quá trình hồi phục, chứ không phải để sử dụng ngay lập tức. Sau gần một năm rời xa sân cỏ vì chấn thương ở chung kết lượt về AFF Cup 2024, chân sút được xem là trung phong toàn diện bậc nhất của bóng đá Việt Nam đã trở lại và cần một lộ trình thận trọng.

Xuân Son tập trở lại ở Nam Định.

Kế hoạch của HLV Kim Sang-sik: gọi để kiểm tra, không vội sử dụng

Trong 10 tháng qua, hành trình của Xuân Son chủ yếu là tập phục hồi, trị liệu, rồi từng bước trở lại với các bài tập không bóng trước khi chạm bóng trở lại trong màu áo Nam Định. Anh đã có những phút cuối thử lửa ở trận giao hữu giữa Nam Định và Trẻ PVF-CAND hồi tháng 10, song các nhịp chạm, đỡ, chuyền vẫn cần thời gian để lấy lại sự thanh thoát.

Dù từng là Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2024 với 7 bàn thắng, thể trạng và cảm giác thi đấu hiện tại của tiền đạo 28 tuổi khó đạt mặt bằng chung của đội tuyển sau quãng nghỉ dài. Bởi vậy, HLV Kim Sang-sik có lý do chính đáng để triệu tập anh: thông qua các buổi tập và giáo án, ban huấn luyện có thể đánh giá trực tiếp mức độ đáp ứng – cách làm từng được HLV Park Hang-seo áp dụng với những cầu thủ trở lại sau chấn thương.

Mặt khác, đợt tập trung tháng 11 chỉ có một trận duy nhất gặp Lào. Đây là quỹ thời gian phù hợp để HLV Kim dành một suất nhằm kiểm tra và xây dựng lộ trình trở lại chi tiết cho Xuân Son, thay vì đẩy anh vào guồng thi đấu sớm.

Giá trị của một trung phong đẳng cấp với hỏa lực tuyển Việt Nam

Sự ưu ái dành cho Xuân Son xuất phát từ giá trị mà anh mang lại. Đó là mẫu trung phong có sức mạnh, thể lực, khả năng tranh chấp tay đôi và dứt điểm chuyển hóa cơ hội hiệu quả – đúng những gì đội tuyển đang thiếu. Kể từ khi Xuân Son vắng mặt, hiệu suất ghi bàn của tuyển Việt Nam suy giảm rõ rệt dù HLV Kim đã thử nhiều phương án, từ các chân sút đang ở độ chín như Tiến Linh, Gia Hưng đến các tài năng trẻ như Đình Bắc, nhưng chưa có người thay thế xứng đáng.

Ở đỉnh cao phong độ, Xuân Son giúp đội tuyển rút ngắn nhiều công đoạn trong khâu triển khai tấn công. Chân sút mang dòng máu Brazil chỉ cần một đường chuyền vừa đủ để tự mình xoay xở, tạo khác biệt. Khả năng tự giải quyết tình huống của anh khiến đối thủ luôn phải bố trí người theo sát, từ đó mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Xuân Son trong màu áo tuyển Việt Nam.

Lộ trình thận trọng đến tháng 3.2026

Mục tiêu thực tế là tuyển Việt Nam có thể sở hữu một Xuân Son sung sức nhất vào tháng 3.2026, khi anh trở lại thi đấu thường xuyên cho Nam Định và có thêm khoảng 5 tháng để tích lũy cảm giác bóng. Từ nay đến thời điểm đó, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sử dụng anh theo cách thận trọng, từng bước và có kiểm soát, tránh những rủi ro tái phát chấn thương vì trở lại quá sớm hoặc nén đau thi đấu.

Ý nghĩa với đợt tập trung tháng 11

Với chỉ một trận gặp Lào trong đợt tập trung này, ưu tiên cao nhất của ban huấn luyện là quan sát phản ứng cơ thể và tiến độ phục hồi của Xuân Son qua từng buổi tập. Tất cả nhằm phục vụ mục tiêu dài hạn: đưa anh trở lại đúng thời điểm, ở trạng thái tốt nhất.

Xuân Son là vốn quý của bóng đá Việt Nam. Khi chân sút của Nam Định tái xuất đúng phong độ, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có cơ sở để khôi phục hỏa lực vốn có và trở nên khó lường hơn trong cách tiếp cận khung thành đối thủ.