HLV Kim Sang-sik và áp lực không làm thầy Park mang tiếng Từ nỗi sợ làm lu mờ di sản Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik đưa bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup và U23 Đông Nam Á, đồng thời đặt mục tiêu SEA Games 33.

“Lúc nhận việc ở tuyển Việt Nam, tôi chỉ nghĩ rằng mình không được làm điều gì khiến HLV Park Hang-seo phải mang tiếng, vậy mà giờ lại đạt kết quả vượt ngoài mong đợi”. Từ xuất phát điểm là nỗi sợ làm tổn hại danh tiếng người tiền nhiệm, HLV Kim Sang-sik đã đưa bóng đá Việt Nam chạm tới hai danh hiệu: vô địch AFF Cup ở cấp đội tuyển quốc gia và vô địch U23 Đông Nam Á cùng U23 Việt Nam, theo chia sẻ của ông với báo chí Hàn Quốc.

Dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik chia sẻ về áp lực thành công từ thầy Park.

Áp lực kế thừa di sản Park Hang-seo

Kim Sang-sik thừa nhận áp lực lớn nhất khi nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam là không làm ảnh hưởng đến danh tiếng mà Park Hang-seo để lại. Điểm tựa tinh thần của nhà cầm quân Hàn Quốc nằm ở việc định nghĩa lại thành công: không phải so sánh, mà là duy trì chuẩn mực cạnh tranh của đội tuyển. Ông gói gọn quan điểm trong câu nói: “HLV thì phải hướng tới kết quả”.

Từ Jeonbuk Hyundai Motors đến Việt Nam: tái thiết tinh thần

Trước khi cập bến Việt Nam, năm 2023 đánh dấu một biến cố nghề nghiệp của Kim Sang-sik. Sau chuỗi thất bại cùng Jeonbuk Hyundai Motors – đội bóng ông gắn bó gần như cả sự nghiệp – nhà cầm quân này rời nhiệm sở giữa bão chỉ trích, kéo theo khủng hoảng tâm lý. Ông kể: “Tôi nghĩ mình đang khiến họ tổn thương. Tôi không thể chịu đựng nổi”.

Việt Nam trở thành nơi giúp ông đứng dậy. Trong môi trường mới, ông tìm lại giá trị bản thân, được yêu mến và trân trọng. Những điều rất đời thường như khí hậu nóng ẩm, các cơn mưa bất chợt dần trở thành phần quen thuộc của nhịp sống. “Giờ tôi đã bản địa hóa, tôi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với nghề huấn luyện”, Kim Sang-sik nói.

Sự đồng điệu và bản lĩnh xuất phát từ trải nghiệm

Qua va đập ở Jeonbuk và công việc tại Việt Nam, Kim Sang-sik biến đối kháng thành nội lực. Ông tìm thấy sự đồng điệu cảm xúc giữa người Hàn và người Việt, điều giúp thông điệp của HLV đến với cầu thủ rõ ràng hơn. Trong bóng đá tuyển, nơi quỹ thời gian lắp ghép rất ngắn, sự đồng cảm ấy trở thành “đường tắt” để tạo ra kỷ luật, niềm tin và tinh thần thi đấu.

Hai danh hiệu và ý nghĩa cho hiện tại

Vô địch AFF Cup ở cấp ĐTQG và vô địch U23 Đông Nam Á cùng U23 Việt Nam là những cột mốc cho thấy đội bóng của Kim Sang-sik biết cách thắng trong bối cảnh sức ép xét nét. Trong hành trình định hình bản sắc riêng, ông không phủ định di sản Park Hang-seo mà đặt tiêu chuẩn tiếp nối trên đường băng thành tích.

Mục tiêu SEA Games 33: áp lực như động lực

Trước câu hỏi về mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam, Kim Sang-sik không né tránh. Ông nhìn nhận bức tranh khu vực đang cạnh tranh khốc liệt, nhiều đội mạnh lên nhờ cầu thủ nhập tịch. Tuy vậy, ông tin Việt Nam có thể phát huy điểm mạnh riêng để tạo sức bật. Như ông nhấn mạnh: “Thành tích là áp lực, nhưng cũng là động lực để chúng tôi tiến lên”.

Bản đồ cạnh tranh khu vực và cách tiếp cận

Điểm đáng chú ý trong phát biểu của Kim Sang-sik là sự thẳng thắn về môi trường cạnh tranh: ông xác định ranh giới giữa kỳ vọng và thực tế. Trong khuôn khổ U22, loạt mục tiêu kỹ-chiến lược đều phải quy chiếu về kết quả. Khi chuẩn mực ấy được thiết lập ở tuyển quốc gia và U23, nó tạo hiệu ứng dây chuyền xuống các đội trẻ: rõ vai trò, rõ tiêu chí, rõ đích đến.

Kết luận: không làm thầy Park mang tiếng, và hơn thế

Khởi đầu từ nỗi sợ “làm thầy Park mang tiếng”, Kim Sang-sik đang viết tiếp giấc mơ theo cách của riêng mình: trung thực với áp lực, trân trọng di sản, và đặt đội bóng lên trước mọi nỗi hoài nghi. Hai danh hiệu đã có là xác tín cho phương pháp; mục tiêu SEA Games 33 sẽ là phép thử tiếp theo cho con đường ông đang đi cùng bóng đá Việt Nam.