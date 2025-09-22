Thể thao HLV Nguyễn Công Mạnh chia sẻ cách để lấy điểm trước SLNA dù chơi thiếu người Trong trận derby đầy căng thẳng với Sông Lam Nghệ An ở vòng 4 V.League 2025/26, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã xuất sắc giành được 1 điểm dù phải thi đấu thiếu người từ khá sớm. HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn của các học trò và cách ông xoay chuyển thế trận.

HLV Nguyễn Công Mạnh cho biết, trong trận đấu ngày 21/9, việc rút Viktor Lê ra sân ngay sau khi cầu thủ này ghi bàn, không phải do phong độ mà bởi cầu thủ này đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Ông tung vào sân hai gương mặt trẻ Văn Long và Quang Nam nhằm cân bằng tuyến giữa, đặc biệt trong bối cảnh SLNA tăng cường thêm những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt.

HLV Nguyễn Công Mạnh - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Chung Lê

“Chúng tôi sớm phải thi đấu thiếu người, nhưng toàn đội đã thể hiện tinh thần rất đáng khen. Các cầu thủ tuân thủ đúng yêu cầu chiến thuật, nhất là nhiệm vụ kèm chặt Olaha để cắt đứt sự kết nối trên hàng công của SLNA. Tôi đánh giá rất cao tinh thần chiến đấu của toàn đội trong trận gặp SLNA hôm qua,” HLV Công Mạnh chia sẻ.

Nói về màn trình diễn của Viktor Lê, người ghi bàn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Công Mạnh cho rằng bàn thắng sẽ giúp cầu thủ trẻ này thêm tự tin. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Không có cầu thủ nào hoàn hảo. Quan trọng là phải luôn cố gắng. Tôi, ban huấn luyện và toàn đội đều hướng đến sự cải thiện từng ngày”.

Điều khiến ông hài lòng nhất không phải tỷ số, mà là tinh thần thi đấu: “Tôi đã nhắc các em rằng, có thể thua về tỷ số, nhưng không được thua về tinh thần. Trận đấu hôm qua các cầu thủ đã làm được điều đó. Tôi rất vui và trân trọng nỗ lực của họ”.

Theo HLV Công Mạnh, các cầu thủ mới chỉ thực hiện được khoảng 60-70% triết lý bóng đá mà ông xây dựng. Điểm cốt lõi trong triết lý này là lối chơi chủ động, không chỉ phòng ngự phá bóng mà phải giành được bóng để tiếp tục triển khai tấn công. Ông tin rằng, với thời gian, toàn đội sẽ ngày càng chơi quyết liệt và kiểm soát bóng tốt hơn.

HLV Công Mạnh dành lời khen đối với Vikto Le. Ảnh: Chung Lê

Đánh giá về đối thủ, ông dành lời khen cho SLNA: “Tôi đánh giá rất cao SLNA. Họ có nhiều cầu thủ tiềm năng, thậm chí là những gương mặt có thể trở thành tuyển thủ quốc gia trong tương lai. Tôi từng làm việc cùng một số cầu thủ SLNA như Long Vũ, Quang Vinh..., đó đều là những tài năng đầy triển vọng”.

Trận hòa này đã giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có lời khẳng định về tinh thần thi đấu đầy kiên cường và định hướng phát triển rõ ràng dưới thời HLV Nguyễn Công Mạnh.