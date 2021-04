HLV Nguyễn Thành Công và hành trình đến với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Như vậy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng chuyên nghiệp thứ 4 mà vị chiến lược gia người Nghệ An được dẫn dắt.

Ngay sau khi có thông tin HLV Phạm Minh Đức chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, phần đông giới mộ điệu đều dự đoán HLV Nguyễn Thành Công sẽ là tân "thuyền trưởng" của đội bóng đang đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng giai đoạn 1 V.League 2021. Bởi lúc đó, vị chiến lược sinh năm 1977 vừa rời Quảng Nam và từng gây nhiều ấn tượng trong vai trò là "lính cứu hỏa" tại CLB Sài Gòn, Thanh Hóa và Quảng Nam, đội bóng hiện đang chơi tại giải hạng Nhất.

Còn nhớ, lần đầu tiên HLV Nguyễn Thành Công được "ngồi ghế nóng" là ở đầu giai đoạn lượt về V.League 2018. Do thành tích kém cỏi của CLB Sài Gòn (để thua 2 trận liên tiếp trước HAGL và SLNA), nên Ban Lãnh đạo đội chủ sân Thống Nhất đã quyết định thay thế HLV trưởng Phan Văn Tài Em bằng trợ lý Nguyễn Thành Công. Đây là "nước cờ" đầy táo bạo của Ban Lãnh đạo CLB Sài Gòn, vì người con trai út của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh chưa có nhiều kinh nghiệm huấn luyện tại đấu trường V.League.

Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để HLV Nguyễn Thành Công xóa tan sự hoài nghi từ giới chuyên môn và người hâm mộ đội bóng Sài thành. Dưới "bàn tay nhào nặn" của cựu tiền đạo SLNA, lối chơi của CLB Sài Gòn đã từng bước được hoàn thiện. Kết thúc V.League 2018, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công giành được 31 điểm và cán đích ở vị trí thứ 8, nhiều hơn đội bóng phải dự tranh trận play-off là Nam Định tới 7 điểm (Nam Định có 24 điểm).

Một năm sau, ở mùa giải tiếp theo dẫn dắt CLB Sài Gòn, HLV Nguyễn Thành Công càng thể hiện rõ khả năng chỉ đạo của mình. Với chất lượng đội hình không có nhiều biến chuyển tích cực, đội chủ sân Thống Nhất vẫn trình diễn một lối chơi hết sức khó chịu. Nhờ vậy mà sau 26 vòng đấu, CLB Sài Gòn đã giành được 36 điểm (nhiều hơn V.League 2018 tới 5 điểm) và cán đích ở vị trí thứ 5, đứng trên những đội bóng tên tuổi như SLNA, HAGL, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam hay Thanh Hóa.

HLV Nguyễn Thành Công hồi còn dẫn dắt Thanh Hóa. Ảnh: Mạnh Cường

Đáng tiếc là vì lý do gia đình, HLV Nguyễn Thành Công đành phải chia tay CLB Sài Gòn để trở lại quê nhà. Mãi đến khi giai đoạn 1 V.League 2020 trôi qua được 3 vòng đấu, HLV Nguyễn Thành Công mới "tái xuất" sân cỏ. Nhận được lời mời của bầu Đệ, vị chiến lược gia người Nghệ An đã đồng ý ra giúp Thanh Hóa vượt qua cơn khủng hoảng. Thời điểm HLV Nguyễn Thành Công tiếp quản "chiếc ghế nóng" do HLV Fabio Lopez để lại, đội bóng xứ Thanh vẫn chưa giành được điểm số nào tại giai đoạn 1 V.League 2020 (thua cả 3 trận).