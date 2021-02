HLV Park chưa nghĩ tới việc gia hạn hợp đồng với VFF; Văn Lâm sáng cửa bắt chính ở Cerezo Osaka

IOC và Nhật Bản quyết tâm tổ chức Olympic trong năm 2021

Sau cuộc họp trực tuyến Ban điều hành Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vừa được tổ chức, Chủ tịch IOC Thomas Bach đã nhắc lại cam kết của tổ chức này trong việc tổ chức Thế vận hội Olympic và Thế vận hội thể thao người khuyết tật (Paralympic) Tokyo 2020 vào mùa hè năm nay.

IOC và Nhật Bản quyết tâm tổ chức Olympic và Paralympic trong năm 2021.

Chia sẻ với giới truyền thông sau đó, Bach cho biết: “Chúng tôi đang tập trung cao độ và cam kết tổ chức thành công và an toàn Olympic và Paralympic Tokyo 2020, bắt đầu từ ngày 23/7/2021 với Olympic và từ ngày 24/8/2021 với Paralympic. Trong vài ngày qua, chúng tôi đã có các cuộc gọi tham vấn với các liên đoàn quốc tế và Ủy ban Olympic Quốc gia, cũng nhận được báo cáo từ các đại diện vận động viên. Một lần nữa, tất cả 206 Ủy ban Olympic Quốc gia đều hoàn toàn đoàn kết và cam kết ủng hộ. Chúng tôi cũng nhận được sự cam kết tương tự của Chính phủ Nhật Bản, Ban Tổ chức và Ủy ban Olympic Nhật Bản”.

HLV Park chưa nghĩ tới việc gia hạn hợp đồng với VFF

Chiến lược gia Hàn Quốc cho biết, sẽ cố gắng cùng bóng đá Việt Nam gặt hái những thành công trong năm 2021 trước khi nghĩ tới việc gia hạn hợp đồng.

HLV Park Hang-seo. "Năm nay là năm cuối trong hợp đồng giữa tôi và VFF, nhưng tôi vẫn sẽ trong tâm thế như năm đầu tiên đối mặt với thử thách. Hào quang trong quá khứ giờ nên để lại trong ký ức. Tôi chỉ cố gắng hết sức tiến từng bước về phía trước. Giống như câu nói được khắc trên tấm huy chương, tôi sẽ cố gắng hết sức và đón nhận kết quả. Cứ làm thôi", KBS trích chia sẻ của

Ngày 1/2, truyền thông xứ kim chi đồng loạt đưa tin, tập đoàn đúc tiền Hàn Quốc đã tổ chức sự kiện ra mắt kỷ niệm chương in hình HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, Park Hang -seo tại quận Mapo, Thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: KBS. HLV Park đã có 4 năm dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam, sau khi được bổ nhiệm vào năm 2017. Cuối năm 2021, HLV Park sẽ hết hạn hợp đồng 2 năm với VFF. Trong hợp đồng, hai bên có quyền kích hoạt tự động gia hạn thêm 1 năm nếu thành tích tốt.

"Năm nay sẽ có nhiều giải đấu, và tùy thuộc vào kết quả, VFF sẽ đưa ra quyết định có gia hạn hay không. Tuy nhiên, tôi không quá chú trọng vào kết quả nữa. Chúng tôi đã vô địch AFF Cup, SEA Games. Trên hết, tôi sẽ làm việc với tinh thần phấn chấn và giữ vững tâm thế như trước", HLV Park nói về việc gia hạn hợp đồng.

Tuyển nữ Việt Nam xả trại, một cầu thủ phải đón Tết xa nhà vì tình hình dịch bệnh

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chia tay nhau sau đợt hội quân đầu tiên của năm 2021 để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

HLV Mai Đức Chung đã kết thúc đợt tập luyện đầu tiên trong năm 2021. Theo đó, các thành viên ban huấn luyện và tất cả các nữ cầu thủ đã về đến nhà để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán bên gia đình.

Nhiệm vụ quan trọng của các cô gái Việt Nam là bảo vệ chức vô địch SEA Games 31 vào cuối năm nay tại Việt Nam. Ảnh: AN Trợ lý Đoàn Minh Hải cho biết ông và một thành viên của đội dự tuyển trẻ đã được VFF đưa về đến cửa ngõ tỉnh Quảng Ninh, nơi có các chốt kiểm tra sức khỏe liên ngành. Sau khi đo thân nhiệt, ông Hải cùng học trò đã được vào địa phận tỉnh Quảng Ninh và về đến Cẩm Phả an toàn.

Tuy nhiên, có một trường hợp nữ cầu thủ phải đón Tết xa gia đình. Đó là trường hợp của thành viên CLB Than KSVN Diễm My. Vì nhà của Diễm My ở vùng dịch Đông Triều bị phong tỏa nên cô đã trở về nhà chị gái ở Bắc Ninh để nghỉ ngơi trong dịp lễ này.

Đặng Văn Lâm nhận áo số 1, sáng cửa bắt chính ở Cerezo Osaka

Cerezo Osaka quyết định trao áo số 1 cho Đặng Văn Lâm, bất chấp việc thủ thành tuyển Việt Nam chưa có mặt tại Nhật Bản. Hai thủ môn còn lại là Kim Jin Hyeon mặc áo số 21 còn Kenya Matsui khoác áo số 50.

Động thái của Cerezo Osaka cho thấy dành nhiều sự tin tưởng vào Đặng Văn Lâm, đồng nghĩa với cơ hội lớn để thủ thành Việt kiều này giàu cơ hội trở thành người gác đền số 1 của đội bóng đang chơi tại J-League 1. Thực tế, việc đội bóng Nhật Bản dành sự tin tưởng cho Văn Lâm cũng không có bất ngờ, bởi họ đã theo đuổi thủ môn Việt kiều từ Asian Cup 2019 đến nay.

Đặng Văn Lâm đủ sức cạnh tranh suất bắt chính. Trước đó, Cerezo Osaka cũng đã chính thức tuyên bố chiêu mộ thành công Đặng Văn Lâm, với hợp đồng 2 năm. Đội bóng Nhật Bản chờ thủ thành Việt kiều hoàn tất các thủ tục, sau đó có lễ ra mắt CLB.

Hiện tại, Đặng Văn Lâm vẫn đang tập luyện tại Thái Lan để chờ chuyến bay sang Nhật Bản hội quân với đội bóng mới. Trong thời gian này, thủ thành Việt kiều cũng chờ kết quả vụ kiện giữa anh và CLB Muangthong.

Người Barca phẫn nộ sau vụ hợp đồng của Messi bị lộ

Ngay sau trận thắng Bilbao 2-1 rạng sáng 1/2, HLV Ronald Koeman và tiền đạo Antoine Griezmann đã cùng lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ về những người làm lộ thông tin hợp đồng của Lionel Messi với Barca.

Messi . Anh ấy đã cống hiến tất cả cho nơi này. Anh ấy đã chiến đấu bằng tất cả khả năng để giúp đội bóng gặt hái thành công. Chúng ta nên dừng việc bàn tán về hợp đồng của anh ấy lại”. Koeman cho biết: “Chúng tôi đang tìm hiểu thông tin trên từ đâu mà ra. Rõ ràng là người ta muốn hủy hoại Barca. Nếu thông tin này từ nội bộ đội bóng, đó là một điều khủng khiếp. Kẻ đó sẽ không có tương lai tại đây. Tôi không hiểu sao họ lại nói như vậy về. Anh ấy đã cống hiến tất cả cho nơi này. Anh ấy đã chiến đấu bằng tất cả khả năng để giúp đội bóng gặt hái thành công. Chúng ta nên dừng việc bàn tán về hợp đồng của anh ấy lại”.

Griezmann tỏ ra khá bực mình khi thông tin về hợp đồng của Messi bị lộ. Tờ El Mundo vừa tiết lộ giá trị hợp đồng khủng của Lionel Messi. Theo đó, ấn phẩm có đại bản doanh tại Barcelona khẳng định tuy Messi đã trở thành cầu thủ được trả lương cao bậc nhất thế giới hơn 1 triệu euro/tuần, nhưng con số thực tế còn “khủng” hơn vậy rất nhiều.