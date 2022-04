HLV Park Hang-seo sẽ thử nghiệm một số cầu thủ mới ở trận giao hữu với U20 Hàn Quốc

Sáng 18/4, tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức buổi họp báo trước trận đấu bóng đá giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc.



Tại cuộc họp báo, huấn luyện viên Kim Eun Jung của U20 Hàn Quốc thể hiện quyết tâm giành chiến thắng khi đến Việt Nam.

HLV và cầu thủ U20 Hàn Quốc tại buổi họp báo. Nguồn: VFF Ông chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy vinh dự khi được mời đến thi đấu với đội bóng của Huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là trận đấu quan trọng với hai đội, đặc biệt là U23 Việt Nam khi đang chuẩn bị cho SEA Games 31".

Nói về đội hình U20 Hàn Quốc, huấn luyện viên Kim Eun Jung cho hay, đội hiện có 6-7 cầu thủ là sinh viên và có thể sẽ thi đấu chuyên nghiệp. Do đó, trận đấu này sẽ rất tốt để có thể khẳng định được trình độ, năng lực thi đấu của từng cầu thủ. Huấn luyện viên Kim Eun Jung cho biết thêm, U20 Hàn Quốc đối mặt đối thủ lớn hơn tới 3 tuổi là U23 Việt Nam ở trận đấu sắp tới. Bởi vậy, trận đấu này sẽ rất khó khăn với U20 Hàn Quốc. Dù vậy, đội sẽ cố gắng để có màn trình diễn tốt trước U23 Việt Nam.

HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo. Ảnh: Hải Hoàng Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: "Trận đấu ngày mai (19/4) là cơ hội để tôi và ban huấn luyện thử nghiệm một số cầu thủ mới. Do chưa có nhiều dịp để các bạn ấy ra sân thi đấu, vì thế, trận đấu ngày 19/4 là cơ hội để tôi đánh giá trình độ của các cầu thủ".



"U23 Việt Nam còn có 3 cầu thủ quá tuổi. Họ bổ sung cho những điều còn thiếu của đội bóng. Những cầu thủ này đều được kiểm chứng năng lực và có quá trình hòa nhập tốt, dẫn dắt đàn em trong hành trình tới SEA Games 31. Tôi hy vọng họ sẽ góp phần cải thiện khả năng ghi bàn cho U23 Việt Nam".

Đánh giá về đối thủ, thầy Park nói: “Hàn Quốc khá khác biệt so với Việt Nam, đặc biệt là bóng đá cộng đồng. Hàn Quốc có nhiều cầu thủ xuất thân từ bóng đá học đường. Đội hình U20 Hàn Quốc là điển hình như thế. Nhưng tôi xin nhấn mạnh là ngoài ra, họ cũng có những cầu thủ chuyên nghiệp. U20 Hàn Quốc cũng kém tuổi so với chúng ta. Họ là đối thủ tốt. Ngoài ra, giai đoạn này, việc tìm được đối thủ quốc tế cũng không dễ, do đó U20 Hàn Quốc là một đội rất tốt để U23 Việt Nam cọ xát”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày19/4 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Sau đó 2 đội sẽ tái đấu vào ngày 22/4 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội)./.