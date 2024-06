Thể thao HLV Phạm Anh Tuấn chỉ ra nguyên nhân khiến Sông Lam Nghệ An phải nhận thất bại trước Thanh Hoá Sau vòng đấu 23 V-League 2023/24, HLV Phạm Anh Tuấn đã chỉ ra nguyên nhân khiến Sông Lam Nghệ An phải nhận thất bại trước đội khách Thanh Hoá.

Đội hình mỏng là 1 trong những nguyên nhân khiến thành tích của Sông Lam Nghệ An không được như mong muốn. Ảnh: Chung Lê

Trận đấu tại vòng 23 có tính chất rất quan trọng đối với Sông Lam Nghệ An trong chặng đường tránh khỏi chiếc vé dự Play off. Tuy nhiên, trước sự già rơ của đội bóng Thanh Hoá, Sông Lam Nghệ An đã phải nhận thất bại sau bàn thua được đội khách ghi trong hiệp thi đấu thứ nhất. Pha lập công của câu lạc bộ xứ Thanh được thực hiện bởi tiền vệ Antonio. Đó được xem là một siêu phẩm của tiền vệ ngoại binh này. Sau trận đấu, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã nói về sự khác biệt giữa Sông Lam Nghệ An và Thanh Hoá.

Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Chung Lê

Ông Tuấn cho hay: “Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đẳng cấp của các cầu thủ Thanh Hoá. Đặc biệt là tiền vệ Antonio, cậu ấy đã thể hiện trình độ vượt trội qua bàn thắng mở tỷ số, cũng như những đường chuyền trong trận đấu.

Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An cũng chỉ ra nguyên nhân khiến đội bóng chơi lép vế trước đối thủ và dự đoán về những khó khăn sẽ phải đối diện trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Những khó khăn của Sông Lam Nghệ An cho mục tiêu tránh vé play off đã được dự báo từ trước. Lực lượng của Sông Lam Nghệ An khá non trẻ, thiếu kinh nghiệm so với mặt bằng của V-League. Bên cạnh đó, Sông Lam Nghệ An còn thiếu đi 1 cầu thủ ngoại, vì thế khi đội bóng cần gây sức ép lên đối phương bị hạn chế.

Còn lại 3 vòng đấu nữa để Sông Lam Nghệ An thoát qua khe cửa hẹp dự play off, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn mong muốn.

“Thời gian không có nhiều nữa, chỉ còn 3 trận đấu mong các em phục hồi được thể lực để tiếp tục thi đấu tốt hơn trong chặng đường còn lại. Lực lượng của Sông Lam Nghệ An càng ngày càng mỏng đi, nhiều cầu thủ bị chấn thương trong đó có nhiều trụ cột, điều đó đã ảnh hưởng đến thành tích của Sông Lam Nghệ An”.