Thể thao HLV Phan Như Thuật nhận trách nhiệm sau trận hòa đáng tiếc của Sông Lam Nghệ An trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Dù sớm có bàn thắng và thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian, Sông Lam Nghệ An vẫn để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 1-1 ở vòng 4 V.League 2025/26. Kết quả này khiến thầy trò HLV Phan Như Thuật tiếp tục đối diện nhiều áp lực.

Lợi thế sớm nhưng không được tận dụng

Trước trận derby, SLNA gặp bất lợi lớn khi trung vệ Hoàng Văn Khánh dính chấn thương, buộc hàng thủ phải đặt niềm tin vào cặp đôi Julian Garcia – Lê Văn Thành. Tuy vậy, đội chủ sân Vinh vẫn nhập cuộc tự tin và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7, do công của trung vệ Garcia sau cú đánh đầu hiểm hóc.

SLNA có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm, nhưng đã để HLHT cầm hòa. Ảnh: Chung Lê

Tình thế càng thuận lợi hơn cho SLNA khi Huỳnh Tuấn Tài của HLHT nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Văn Huy. Chơi hơn người trong gần 80 phút, nhưng đội chủ nhà lại tạo ra quá ít cơ hội và một thế trận dưới cơ.

Trong đó, vào đầu hiệp 2, HLHT dù chơi thiếu người nhưng vẫn dồn ép để có được bàn thắng gỡ hòa. Và 1-1 cũng là kết quả chung cuộc trong trận derby xứ Nghệ.

HLV Phan Như Thuật nhận trách nhiệm

Sau trận đấu, HLV trưởng Phan Như Thuật thừa nhận kết quả hòa là hợp lý, song không giấu được sự tiếc nuối: "Kết quả hòa có lẽ là hợp lý cho cả 2 đội. Tuy nhiên, với tư cách HLV trưởng, tôi phải nhận trách nhiệm khi đội không giữ được lợi thế. Tôi đã nhắc nhở và chỉ đạo cầu thủ trong trận, nhưng đôi lúc các em bị cuốn theo nhịp độ, không giữ được sự tập trung. Sau bàn thắng mở tỷ số, chúng tôi để mất kiểm soát và tinh thần có phần chùng xuống. Dù đã cố gắng điều chỉnh trong hiệp hai nhưng đội vẫn không lấy lại được nhịp độ như mong muốn".

HLV trưởng SLNA - ông Phan Như Thuật. Ảnh: Chung Lê

Nói về thể lực cầu thủ, ông Thuật thẳng thắn: "Thời gian nghỉ vừa qua khiến chúng tôi chưa duy trì được sự ổn định. Nhiều đội được cọ xát, thi đấu, còn SLNA lại thiếu những trận đấu như vậy. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cầu thủ chưa có được sự sung sức và độ 'bắt nhịp' cần thiết. Tôi nhận trách nhiệm về vấn đề này".

Đặc biệt, HLV SLNA dành sự quan tâm cho các gương mặt trẻ như Viktor Lê – tác giả bàn gỡ hòa cho HLHT: "Viktor Lê là cầu thủ có tiềm năng, khát khao thể hiện. Trong trận này, cậu ấy đã chơi rất tốt".

Sau 4 vòng đấu, SLNA mới chỉ có 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 2 thua), một thành tích chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Trong khi đó, HLHT vẫn duy trì sự hưng phấn với 7 điểm, tiếp tục góp mặt trong nhóm trên bảng xếp hạng.

Trận hòa trên sân Vinh một lần nữa cho thấy sự cân bằng hiếm thấy giữa SLNA và HLHT. Nhưng với SLNA, việc đánh rơi chiến thắng trong thế hơn người chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối. HLV Phan Như Thuật cùng các học trò sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn sẽ phải rơi vào cảnh trầy trật như mùa giải trước.