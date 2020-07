HLV Quang Trường lẫn Minh Đức ‘cạn lời’ với ngoại binh Alagie Sosseh của SLNA

Bị dẫn trước trên sân Vinh nhưng sự có mặt của Phan Văn Đức và khoảnh khắc tỏa sáng của Hồ Tuấn Tài đã giúp SLNA thoát thua, hòa 1-1 trong trận “Derby xứ Nghệ” đầu tiên ở sân chơi V.League. Sau trận đấu, cả HLV Phạm Minh Đức của Hà Tĩnh và HLV Quang Trường của SLNA đều hài lòng với 1 điểm có được.

Trước trận đấu với SLNA tại vòng 9 V.League 2020, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận tin không vui khi tiền đạo Victor Mansaray bị treo giò 2 vòng tiếp theo do án phạt nguội ở trận đấu với HAGL. Mặc dù vậy, HLV trưởng của đội khách không lấy đó làm tiếc nuối mà hài lòng với các học trò.

“Mục tiêu của tôi là 3 điểm chứ không chỉ 1 điểm. Trong bóng đá có tiếc nuối nhưng thực sự SLNA đã chơi hay, cục diện trận đấu thì cả hai đội xứng đáng với 1 điểm. Thực ra việc vắng Mansaray có đôi chút ảnh hưởng, ai xem kỹ thì thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thiếu Mansaray là bình thường. Trong tập thể, một cá nhân không giải quyết được vấn đề. Toàn đội hôm nay không ai nghĩ đến Mansaray, thậm chí không có anh ấy thì còn phối hợp tốt hơn”, HLV Minh Đức cho biết.

HLV Phạm Minh Đức của HL Hà Tĩnh hài lòng với 1 điểm trên sân Vinh. Ảnh: Xuân Thủy

HLV trưởng HL Hà Tĩnh cho biết thêm về tình huống nhận bàn thua: “Chúng tôi có 8 cầu thủ tham gia phòng ngự trong bàn thua nhưng vẫn để thủng lưới. Các em phải rút kinh nghiệm. Hàng phòng ngự đã chơi mất tập trung trong tình huống đó. Điều tôi hài lòng nhất là tinh thần thi đấu của các em. Thực lòng mà nói, HL Hà Tĩnh đã may mắn vì không thua”.

Đánh giá về ngoại binh mới của SLNA, HL Hà Tĩnh và V.League nói chung, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ: “Ngoại binh luôn là một vấn đề khó khăn cho mọi đội bóng, cái này cần thông cảm cho các đội và tôi nghĩ nên chia sẻ hơn là cố chỉ trích. Có lẽ họ cần thêm một chút tự tin thì mới thành công được.

Với SLNA, họ có ngoại binh Peter Samuel rất chất lượng, khỏe, năng nổ và gây ra nhiều vất vả cho các hậu vệ của chúng tôi. Còn cầu thủ số 9 gì đó của SLNA, tôi không ấn tượng, cũng không thể nhớ nổi anh ta tên gì. Tôi chỉ nhớ anh ta mặc áo số 9”.

Ngoại binh Alagie Sosseh là cầu thủ gây ức chế nhất cho CĐV SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Khi được một phóng viên hỏi liệu SLNA có cảm thấy may mắn không khi HL Hà Tĩnh thiếu vắng chân sút Mansaray trong trận đấu này, HLV Quang Trường đáp trả: “Bóng đá là một môn tập thể, không thể nói vì vắng một cầu thủ này là may mắn với đội bóng kia. Nếu vắng Mansaray là may mắn với SLNA thì tôi muốn hỏi lại bạn rằng HL Hà Tĩnh có may mắn khi chúng tôi phải rút Alagie Sosseh ra sân?”.

Chia sẻ về thêm về trận đấu, HLV Quang Trường cho biết: “Như các bạn đã biết, SLNA đang gặp rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Khi kết quả đã an bài, tôi không muốn bình luận thêm về công tác trọng tài mà muốn tập trung vào cải thiện cho các cầu thủ sau từng trận đấu”.

“Với trường hợp của trung vệ Hoàng Văn Khánh, khoảng 1 tuần nữa cậu ấy sẽ trở về SLNA tập luyện, nhưng vẫn cần thêm thời gian để xem phong độ và cảm giác chơi bóng của cậu ấy thế nào mới có thể thi đấu được. Ở thời điểm này, vấn đề thay thế ngoại binh của SLNA còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình dịch bệnh”, HLV Quang Trường nói thêm.

Trận hòa này khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rơi xuống vị trí áp chót trong BXH V.League 2020 với 8 điểm. Trong khi đó, sau 4 trận không biết mùi chiến thắng, SLNA vẫn xếp ở vị trí thứ 9 với 12 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, SLNA được chơi trên sân nhà khi tiếp Viettel còn HL Hà Tĩnh sẽ tiếp đón CLB TP Hồ Chí Minh.