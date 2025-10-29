HLV Trần Công Minh: V-League kẹt vì lệ thuộc tài chính HLV Trần Công Minh cảnh báo V-League lệ thuộc tài chính, thiếu chuyên nghiệp; kêu gọi VFF, VPF và các CLB tự chủ, xây bản sắc, nâng đào tạo trẻ cho ĐTQG.

“Điểm yếu chí mạng” của V-League không nằm ở kỹ thuật trên sân, mà xuất phát từ mô hình vận hành: sự lệ thuộc tài chính và thiếu chuyên nghiệp. Đó là cảnh báo thẳng thắn của cựu danh thủ, HLV Trần Công Minh về thực trạng đang kìm hãm nền tảng cho các đội tuyển quốc gia.

HLV Công Minh chỉ ra thực trạng của V-League.

Điểm nghẽn: sống nhờ “bầu sữa” tài trợ

Theo HLV Trần Công Minh, hầu hết các CLB trong nước vẫn dựa vào nhà đầu tư hoặc ngân sách địa phương để tồn tại. Nhiều “Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp” chỉ đúng nghĩa trên giấy tờ, còn thực tế hoạt động theo mô hình cũ, bị động hoàn toàn về tài chính. Ông nhấn mạnh đây là rào cản lớn nhất để “bóng đá nuôi được bóng đá”.

Hệ quả của sự phụ thuộc là động lực gia tăng giá trị bị triệt tiêu: các CLB ít đầu tư chiều sâu cho thương mại, thương hiệu và bản sắc. Khi nhà tài trợ rút lui, những đội bóng từng có tên tuổi đã biến mất, để lại khoảng trống cả chuyên môn lẫn niềm tin nơi khán giả.

Chuẩn hóa theo AFC và vai trò của cơ quan tổ chức

Một điểm đau khác được HLV Trần Công Minh chỉ rõ là việc chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á. Ông nói: “Nhiều CLB chưa hội đủ tiêu chuẩn của LĐBĐ châu Á (AFC) nhưng VFF đành ‘du di’ để được tham gia giải đấu”.

Thông điệp gửi tới các bên điều hành là rõ ràng: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các CLB cần một cuộc thay đổi về chất, không chỉ là những chỉnh sửa kỹ thuật. Chuẩn hóa tiêu chí, thực thi nghiêm, và đồng bộ từ hạ tầng, quản trị tới tài chính là bước khởi động bắt buộc.

Bản sắc, khán giả và vòng tuần hoàn giá trị

HLV Trần Công Minh cho rằng muốn bứt lên, các đội bóng phải tạo được bản sắc thi đấu và duy trì tinh thần cống hiến, trung thực. Khi sản phẩm trên sân đủ lôi cuốn, khán giả trở lại sân, giá trị thương mại mới có cơ sở hình thành; nhà tài trợ từ đó tin tưởng đồng hành dài hạn.

Đây là vòng tuần hoàn giá trị: chất lượng chuyên môn và tính trung thực dẫn khán giả; khán giả tạo thị trường; thị trường giúp CLB đa dạng nguồn thu ngoài tài trợ thuần túy, từng bước tiến tới tự chủ tài chính.

Tái cấu trúc đào tạo trẻ gắn với chất lượng giải đấu

Theo HLV Trần Công Minh, nâng chất V-League và tái cấu trúc đào tạo trẻ là hai mặt của cùng một vấn đề. Một giải đấu thật sự chuyên nghiệp và tự chủ tài chính sẽ tạo nền móng vững chắc để các học viện, tuyến trẻ được đầu tư liên tục, có lộ trình phát triển dài hạn. Từ đó, ĐTQG được tiếp sức bởi nguồn cầu thủ kế cận dồi dào, đã quen với tiêu chuẩn thi đấu và kỷ luật chuyên nghiệp ngay từ CLB.

Lộ trình cải tổ: từ phòng họp đến sân cỏ

Quản trị và minh bạch tài chính: đặt tiêu chí rõ ràng, công bố lộ trình đạt chuẩn, giảm phụ thuộc một nguồn tài trợ.

Thực thi tiêu chuẩn AFC: ưu tiên hạ tầng, học viện, y sinh, và vận hành ngày thi đấu theo quy chuẩn.

Chiến lược thương hiệu CLB: định vị bản sắc, nâng trải nghiệm sân vận động, phát triển cộng đồng người hâm mộ.

Văn hóa thi đấu: đề cao cống hiến và trung thực để củng cố niềm tin khán giả.

Liên kết đào tạo trẻ – đội một: tạo hành lang lên hạng, định mức phút thi đấu cho cầu thủ trẻ khi đáp ứng chuyên môn.

Tác động dài hạn: nền tảng cho ĐTQG

Thông điệp tổng thể của HLV Trần Công Minh là nhất quán: khi V-League thực sự chuyên nghiệp và tự chủ, bóng đá Việt Nam sẽ có nền tảng bền vững hơn. Một giải đấu khỏe mạnh về tài chính và tiêu chuẩn sẽ nuôi dưỡng các CLB, từ đó cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, ổn định cho các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Cuộc cải tổ mà ông kêu gọi không phải một chiến dịch ngắn hạn, mà là chuyển đổi mô hình: từ sống nhờ “bầu sữa” tài trợ sang tự thân vận động, từ du di tiêu chuẩn sang kỷ luật hệ thống. Chỉ khi đó, V-League mới có thể đứng vững và đi xa.