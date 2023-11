HLV Troussier chốt loại 'trò cưng' Lê Văn Đô; Lộ thời điểm HLV Gong Oh Kyun ra mắt CLB Công An Hà Nội

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Danh sách đội tuyển Việt Nam: HLV Troussier chốt loại "trò cưng" Lê Văn Đô

Kết thúc buổi tập cuối cùng trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tối 12/11, HLV trưởng Philippe Troussier đã quyết định rút gọn danh sách đội tuyển Việt Nam xuống còn 28 cầu thủ. Trong đó, Lê Văn Đô nằm trong danh sách 3 cầu thủ phải chia tay.

Theo đó, 3 cầu thủ phải nói lời chia tay là hậu vệ Lương Duy Cương, tiền vệ Phạm Văn Luân và Lê Văn Đô. Trước đó, cầu thủ đầu tiên không nằm trong kế hoạch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 đợt này của chiến lược gia người Pháp cũng đã được công bố vào ngày hôm qua (11/11), đó là hậu vệ Trương Tiến Anh.

Quy định của Điều lệ cho phép mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Vì vậy, trước trận ra quân gặp đội tuyển Philippines, sẽ có thêm 5 cầu thủ nữa phải nói lời tạm biệt các đồng đội.

Lộ thời điểm HLV Gong Oh Kyun ra mắt CLB Công An Hà Nội

Sau thời gian dài chờ đợi, HLV Gong Oh Kyun sẽ chính thức có buổi lễ ra mắt CLB Công An Hà Nội.

HLV Gong Oh Kyun sẽ có buổi lễ ra mắt đội bóng mới vào hôm nay (13/11). Trước đó, sáng ngày 31/10 vừa qua, HLV Gong Oh Kyun đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm với CLB CAHN, mức lương được cho là vào khoảng 20.000 USD/tháng. Nhiệm vụ của nhà cầm quân người Hàn Quốc này sẽ là giúp đội bóng ngành công an bảo vệ thành công chức vô địch tại V.League 2023/24, đồng thời chuẩn bị cho hành trình vươn ra "biển lớn" AFC Champions League mùa tới. Ông Gong sẽ được mang theo 2 trợ lý, gồm 1 người từng làm việc với ông ở U23 Việt Nam và một chuyên gia phân tích dữ liệu trận đấu.

5 phút, Nunez bị VAR từ chối 2 bàn thắng

Chân sút Darwin Nunez của Liverpool chắc chắn không thể vui khi 2 lần liên tiếp chỉ trong ít phút, anh bị VAR từ chối bàn thắng.

Phút 23, từ đường chuyền của Dominik Szoboszlai, Nunez thực hiện pha đặt lòng trong thế không bị kèm cặp. Bóng đập mép trong cột dọc rồi bay vào lưới Brentford. Tuy nhiên, trọng tài biên xác định có lỗi việt vị của tiền đạo người Uruguay, VAR cũng xác định điều đó.

5 phút sau, lại là Nunez phải hụt hẫng. Từ quả đá phạt góc, Van Dijk đánh đầu cực mạnh khiến thủ môn Flekken vất vả cản phá. Matip sau đó nỗ lực đánh đầu chuyền bóng cho Nunez tung người móc bóng vào lưới. Tuy nhiên, VAR thêm một lần xác nhận cầu thủ người Uruguay bị việt vị.

Kết quả Napoli 0-1 Empoli: "Tiểu Maradona" tịt ngòi, nhà vô địch thua đau phút 90+1

Ở trận đấu giữa Napoli vs Empoli tại vòng 12 Serie A 2023/24, đội khách bất ngờ có chiến thắng muộn nhờ tình huống tỏa sáng của tiền vệ Viktor Kovalenko.

Thua trận, ĐKVĐ Napoli tạm thời vẫn đứng thứ 4 trên BXH Serie A 2023/24 khi có 21 điểm còn Empoli với 10 điểm đã leo lên xếp thứ 17 với 10 điểm.

Kết quả Chelsea 4-4 Man City: Mưa bàn thắng

Trận cầu tâm điểm vòng 12 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea vs Man City đã kết thúc với tỷ số hòa 4-4, một kịch bản điên rồ mà không nhiều người dám nghĩ tới trước thời điểm bóng lăn.

Sterling và Palmer chọc thủng lưới đội bóng cũ để mang về trận hòa cho Chelsea

Với kết quả này, Man City dù vẫn dẫn đầu BXH nhưng chỉ còn hơn Liverpool và Arsenal ở phía sau 1 điểm.