Thể thao HLV trưởng Công an Hà Nội hết lời ngợi khen người đồng nghiệp ở Sông Lam Nghệ An - Văn Sỹ Sơn Sau trận hòa tại vòng 7 V.League 2025/26 trên sân Vinh, HLV trưởng Công an Hà Nội Mano Polking đã gây chú ý khi dành lời khen ngợi cho HLV Văn Sỹ Sơn. Ông đánh giá cao dấu ấn chiến thuật và tinh thần thi đấu mà đội bóng xứ Nghệ thể hiện trong ngày ra mắt của tân thuyền trưởng.

Trận hòa 1-1 giữa Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh đã để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ xứ Nghệ. Bên cạnh đó, màn so tài này còn ghi dấu ấn đặc biệt trong ngày ra mắt của HLV Văn Sỹ Sơn. Dù chỉ mới tiếp quản đội bóng xứ Nghệ, ông Sơn đã giúp các học trò thi đấu đầy quả cảm, khiến đối thủ mạnh như Công an Hà Nội phải chia điểm. Sau trận đấu, HLV trưởng CLB Công an Hà Nội Mano Polking đã dành những lời khen ngợi chân thành cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

HLV Mano Polking - CAHN. Ảnh: Xuân Thủy

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Polking thẳng thắn thừa nhận đây là trận đấu mà đội bóng của ông gặp rất nhiều khó khăn. Chiến lược gia này cho biết: “HLV Văn Sỹ Sơn là người có kinh nghiệm và đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Ông ấy tổ chức đội hình khoa học, giúp Sông Lam Nghệ An phòng ngự chắc chắn và thi đấu đầy quyết tâm. Các cầu thủ của ông ấy chơi máu lửa, tập trung và không ngại va chạm. Họ thực sự đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi”.

Theo HLV Polking, điểm khác biệt lớn nhất của Sông Lam Nghệ An trong trận đấu này nằm ở tinh thần chiến đấu và khả năng tổ chức phòng ngự. Dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ thi đấu kỷ luật, di chuyển hợp lý và giữ được sự tập trung cao độ. Dù chịu nhiều sức ép từ các ngôi sao của CAHN như Quang Hải, Alan hay Leo Artur, hàng thủ SLNA vẫn đứng vững và chỉ để thủng lưới 1 bàn sau hơn 90 phút thi đấu.

“Chúng tôi kiểm soát phần lớn thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. SLNA phòng ngự tập thể rất tốt và luôn duy trì sự bọc lót hợp lý. Họ không chỉ đá rắn mà còn đá thông minh. Tôi thực sự ấn tượng với cách họ tổ chức phòng ngự dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn”, HLV Polking nói thêm.

Ông Polking hết lời ca ngợi HLV Văn Sỹ Sơn. Ảnh: Đức Anh

Khi được hỏi về sự khác biệt so với trận chung kết Cúp Quốc gia mùa trước, nơi Công an Hà Nội từng thắng đậm SLNA (5-0), HLV Polking cho rằng, hai trận đấu mang tính chất hoàn toàn khác nhau.

“Ở trận chung kết năm ngoái, chúng tôi ghi bàn sớm và buộc đối thủ phải dâng cao, nhờ đó có nhiều khoảng trống để phản công. Nhưng hôm nay, SLNA chơi phòng ngự kín kẽ, cả đội hình lùi sâu và phối hợp rất ăn ý. Một đội bóng tổ chức tốt như vậy thì không dễ bị đánh bại”, ông chia sẻ.

Dù chỉ giành được 1 điểm, HLV Polking khẳng định kết quả này không làm ảnh hưởng đến tinh thần và mục tiêu của đội bóng ngành Công an. Ông nói: “Chúng tôi vẫn giữ nguyên động lực và khát khao chiến thắng. Mùa giải còn dài, và điều quan trọng là phải biết học hỏi từ mỗi trận đấu. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả hôm nay, nhưng cũng rất tôn trọng đối thủ vì cách họ chiến đấu đến cùng”.

Không chỉ dành lời khen cho SLNA, HLV Polking còn tỏ ra thiện cảm đặc biệt với HLV Văn Sỹ Sơn. “Ông ấy là HLV giỏi, hiểu rõ cầu thủ của mình và biết cách truyền tinh thần cho đội bóng. SLNA hôm nay chơi như một khối thống nhất, đó là dấu ấn rõ nhất của ông Sơn trong ngày ra mắt”, Polking nói.

Niềm vui của các cầu thủ SLNA khi ghi bàn vào lưới CAHN. Ảnh: Chung Lê

Vị HLV của CAHN cũng gửi lời chúc mừng đến người đồng nghiệp mới. “Tôi chúc mừng HLV Văn Sỹ Sơn và Sông Lam Nghệ An. Họ đã có trận đấu tuyệt vời và xứng đáng với 1 điểm. Nếu tiếp tục duy trì tinh thần như hôm nay, tôi tin SLNA sẽ sớm trở lại mạnh mẽ ở phần còn lại của mùa giải”.

Trận hòa trên sân Vinh không chỉ mang lại 1 điểm quý giá cho đội bóng xứ Nghệ mà còn là sự khẳng định cho bước khởi đầu vững vàng của HLV Văn Sỹ Sơn. Việc nhận được sự tôn trọng và lời khen từ một HLV dày dạn kinh nghiệm như Mano Polking cho thấy dấu ấn chuyên môn của ông Sơn đã bắt đầu được ghi nhận với đông đảo khán giả quê hương.