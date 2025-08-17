Thể thao HLV trưởng Sông Lam Nghệ An: 'Nếu tỷ số dừng lại ở kết quả hòa sẽ phản ánh đúng cục diện trận đấu' Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa PVF-CAND và Sông Lam Nghệ An ở vòng 1 V.League 2025/26, HLV trưởng Phan Như Thuật đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn của các học trò. Theo ông, một kết quả hòa mới phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân, thay vì thất bại đáng tiếc mà SLNA phải nhận.

Thể lực và sự hoà nhập là vấn đề mà các ngoại binh SLNA đang vấp phải. Ảnh: Chung Lê

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV trưởng SLNA cho rằng các cầu thủ đã thi đấu tập trung và thể hiện được tinh thần chiến đấu. Tuy vậy, sự thiếu chính xác ở những tình huống dứt điểm quyết định khiến đội bóng không thể tận dụng cơ hội. “Chúng tôi đã có thế trận khá tốt, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Ngoài một vài sơ hở dẫn đến bàn thua, toàn đội nhìn chung đã thể hiện sự nỗ lực. Theo tôi, nếu kết quả dừng lại ở tỷ số hòa thì sẽ phản ánh đúng cục diện trận đấu,” ông Thuật chia sẻ.

Nhà cầm quân người Nghệ An cũng không quên dành lời khen cho đối thủ: “PVF-CAND là một đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt, nhiều cầu thủ trẻ triển vọng và biết cách tận dụng lợi thế sân nhà. Tôi tin họ sẽ tạo nên những bất ngờ trong mùa giải này.”

Trả lời về mục tiêu mùa giải, HLV SLNA cho biết toàn đội sẽ nỗ lực cải thiện thành tích so với mùa trước. Ông nhấn mạnh rằng việc vươn lên các vị trí cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song sự quyết tâm là điều không thiếu.

HLV trưởng SLNA - ông Phan Như Thuật. Ảnh: Đức Anh

Về tình hình lực lượng, nhà cầm quân xứ Nghệ thừa nhận một số tân binh mới chỉ tập trung vài ngày nên chưa có được thể trạng tốt nhất. “Tất cả các cầu thủ khi vào sân đều thi đấu nỗ lực. Tôi tin rằng khi sự gắn kết được cải thiện, đội bóng sẽ đáp ứng yêu cầu chuyên môn,” ông nói.

Đặc biệt, HLV Phan Như Thuật dành sự kỳ vọng cho ngoại binh Carlos Enrique: “Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của Carlo Enrique. Hiệp một hôm nay bạn ấy chơi khá tốt dù thể lực còn hạn chế. Nếu được rèn luyện thêm, tôi tin Enrique sẽ đóng góp nhiều hơn cho đội bóng.”

V.League 2025/26 mới chỉ bắt đầu, và chặng đường phía trước vẫn còn dài. Thất bại trước PVF-CAND có thể xem là bài học quý giá cho SLNA trong việc chỉnh sửa khâu dứt điểm cũng như sự tập trung ở hàng phòng ngự. Với tinh thần thi đấu của các cầu thủ và sự điều chỉnh kịp thời từ ban huấn luyện, người hâm mộ Sông Lam Nghệ An có quyền kỳ vọng vào những bước tiến tích cực trong thời gian tới.