Thể thao HLV Văn Sỹ Sơn tiếc nuối khi Sông Lam Nghệ An đánh rơi chiến thắng, nhưng hài lòng về cách chơi của toàn đội Trận hòa 1-1 trên sân Hòa Xuân khiến Sông Lam Nghệ An tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng ở phút cuối. Dù vậy, HLV Văn Sỹ Sơn vẫn hài lòng với tinh thần thi đấu và cách vận hành lối chơi của toàn đội, coi đây là tín hiệu tích cực cho chặng đường sắp tới.

Ngay từ đầu trận, Sông Lam Nghệ An chủ động triển khai lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn cho thấy sự kỷ luật, chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời tận dụng tốc độ của Olaha và sự linh hoạt của Khắc Ngọc để tạo ra các pha lên bóng sắc bén.

Trong hiệp 1, SLNA là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Ngô Văn Lương và Mạnh Quỳnh liên tục khiến khung thành thủ môn Văn Biểu của SHB Đà Nẵng chao đảo với những pha dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến đội bóng xứ Nghệ không thể cụ thể hóa lợi thế.

Garcia mở tỷ số cho SLNA. Ảnh: Chung Lê

Phía bên kia, SHB Đà Nẵng vẫn trung thành với lối chơi tấn công biên, tận dụng tốc độ của Phi Hoàng và Văn Long. Cuối hiệp một, đội chủ nhà cũng tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã chơi tập trung, cứu thua xuất sắc cho SLNA. Hai đội khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. SLNA vẫn giữ cự ly đội hình hợp lý, phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công. Nỗ lực của đội khách cuối cùng được đền đáp ở phút 81, khi trung vệ Justin Garcia bật cao đánh đầu tung lưới SHB Đà Nẵng, mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng giúp tinh thần của các cầu thủ xứ Nghệ lên cao, và họ đã tiến rất gần đến chiến thắng thứ hai trong mùa giải. Tuy nhiên, kịch bản nghiệt ngã lại xảy ra ở phút bù giờ cuối cùng. Hàng thủ SLNA bất ngờ mất tập trung trong một tình huống cố định, để trung vệ Kim Dong-su của đội chủ nhà thoải mái đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1. Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong sự tiếc nuối của toàn đội khách. Một trận đấu mà SLNA đã kiểm soát tốt thế trận, tạo nhiều cơ hội và thi đấu đầy nỗ lực, nhưng lại không thể rời Hòa Xuân với trọn vẹn 3 điểm.

HLV Văn Sỹ Sơn tiếc nuối khi chia điểm với SHB Đà Nẵng. Ảnh: Chung Lê

Phát biểu sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn không giấu được cảm xúc tiếc nuối: “Thực sự tôi rất tiếc. Trong bối cảnh đội đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng, các cầu thủ đã chiến đấu đầy nỗ lực. Chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng, nhưng chỉ một thoáng mất tập trung ở phút 96 khiến toàn đội phải trả giá bằng bàn thua đáng tiếc”.

Dù vậy, nhà cầm quân sinh năm 1972 vẫn dành lời khen cho tinh thần chiến đấu và cách nhập cuộc của các học trò: “Toàn đội đã tạo ra khá nhiều cơ hội. Tôi hài lòng với cách các cầu thủ tiếp cận trận đấu, dù độ chính xác ở khâu dứt điểm vẫn còn hạn chế. Lối chơi của SLNA đang dần mạch lạc hơn, các pha phối hợp và chuyển trạng thái cũng hiệu quả hơn so với những vòng trước”.

HLV Văn Sỹ Sơn (ngoài cùng) - HLV trưởng SLNA. Ảnh: Chung Lê

Khi được hỏi về những khó khăn của đội bóng, HLV Văn Sỹ Sơn thừa nhận lịch thi đấu dày đặc và chấn thương là vấn đề lớn, nhưng khẳng định tinh thần toàn đội vẫn rất tích cực: “Một số trụ cột chấn thương, lực lượng kế cận còn mỏng, nhưng điều đáng mừng là các cầu thủ trẻ ngày càng tiến bộ. Tập thể này đang cho thấy sự nỗ lực và khát khao rất lớn”.

Nhà cầm quân xứ Nghệ cũng cho biết, ông và các cộng sự sẽ tiếp tục duy trì sự đoàn kết, kiên định với lối chơi hiện tại và điều chỉnh chiến thuật phù hợp với tình hình nhân sự. “Chúng tôi sẽ cải thiện tâm lý, điều chỉnh chiến thuật cho hợp lý hơn. Mùa giải còn dài, và tôi tin SLNA sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng tinh thần chiến đấu của người xứ Nghệ”.

Với 1 điểm giành được trên sân Hòa Xuân, Sông Lam Nghệ An hiện có 7 điểm sau 9 vòng đấu và tạm thời vẫn nằm ở nhóm cuối bảng. Dù chưa thể hài lòng với kết quả, nhưng những tín hiệu tích cực về lối chơi và tinh thần thi đấu đang giúp người hâm mộ xứ Nghệ kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng trong chặng đường phía trước.