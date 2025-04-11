HLV Việt Thắng bác tin mâu thuẫn, Xuân Son gửi thông điệp HLV Việt Thắng khẳng định Công Phượng vắng 6 vòng do chấn thương; U17 Việt Nam thắng 5-0, chốt danh sách sang Nhật; Xuân Son trở lại, VFF cập nhật Malaysia.

HLV Việt Thắng bác bỏ tin đồn mâu thuẫn với đội trưởng Nguyễn Công Phượng, xác nhận tiền đạo sinh năm 1995 vắng mặt 6 vòng gần đây vì chấn thương. U17 Việt Nam thắng 5-0 trước U17 Campuchia và chuẩn bị chốt 26 cầu thủ sang Nhật Bản tập huấn 10 ngày. Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam ở FIFA Days tháng 11, gửi thông điệp “I’m hungry”. VFF cập nhật việc FIFA bác kháng cáo của LĐBĐ Malaysia liên quan vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ.

HLV Việt Thắng bác bỏ tin đồn có mâu thuẫn với Công Phượng.

HLV Việt Thắng lên tiếng về Công Phượng

Trước tin đồn trên mạng xã hội về việc Nguyễn Công Phượng mâu thuẫn với ban huấn luyện, HLV Việt Thắng đã chính thức làm rõ. Theo chiến lược gia CLB Đồng Nai, nguyên nhân duy nhất khiến Công Phượng vắng mặt suốt 6 vòng đấu vừa qua là do chấn thương.

Ông khẳng định không có bất kỳ vướng mắc nào về chuyên môn hay cá nhân. Thông tin này giúp khóa lại các đồn đoán, đồng thời làm rõ tình trạng nhân sự của đội.

U17 Việt Nam chốt quân lên đường sang Nhật Bản

Chiều 3/11, U17 Việt Nam có trận đấu tập nội bộ mang tính quốc tế đầu tiên trong đợt chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2026, gặp U17 Campuchia, và giành chiến thắng 5-0. Sau trận, HLV Cristiano Roland sẽ công bố danh sách 26 cầu thủ dự chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản (5–15/11).

Nội dung Chi tiết Kết quả U17 Việt Nam 5-0 U17 Campuchia Danh sách 26 cầu thủ (sẽ công bố sau trận) Thời gian 5–15/11 Địa điểm Nhật Bản Mục tiêu Chuẩn bị Vòng loại U17 châu Á 2026

Chủ tịch VFF thăm hỏi tuyển nữ Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Trần Quốc Tuấn, gặp gỡ và chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2026. Ông nhấn mạnh chuyến tập huấn tại Nhật Bản – cụ thể là Nagoya – sẽ quan trọng cho thể lực và chuyên môn, với 3 trận giao hữu do LĐBĐ Nhật Bản bố trí.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Nhật Bản từ ngày 20/11 để chuẩn bị cho SEA Games 33.

Xuân Son gửi thông điệp mạnh mẽ

Xuân Son háo hức chuẩn bị tái xuất ở tuyển Việt Nam.

Sau 9 tháng vắng bóng vì chấn thương nặng, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son chính thức trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11 tới. Ngay sau khi được triệu tập, cầu thủ gốc Brazil đăng hình ảnh ở trận chung kết AFF Cup 2024 cùng dòng chú thích “I’m hungry” – “Tôi đang đói”.

Khoảnh khắc Xuân Son tranh chấp giữa vòng vây cầu thủ Thái Lan gợi nhớ thời điểm anh là mũi nhọn đáng tin cậy trên hàng công tuyển Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung đánh giá cao tinh thần tuyển nữ

Sau hai tuần đầu tập trung cho SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung ghi nhận tinh thần và nỗ lực của toàn đội, bất chấp thời tiết thất thường. Ông nhấn mạnh: “Các bạn ấy đã có một sự cố gắng rất cao”, coi đây là nền tảng để hướng đến mục tiêu bảo vệ huy chương vàng.

VFF lên tiếng về phán quyết của FIFA dành cho Malaysia

Ngày 3/11, VFF thông báo FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) liên quan vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ, giữ nguyên án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ. Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Nepal và Việt Nam.

Theo VFF, quyết định cuối cùng sẽ do AFC – đơn vị tổ chức Asian Cup – xem xét và đưa ra sau khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý liên quan.