HLV Viettel phủ nhận tin Hoàng Đức sắp sang La Liga chơi bóng; Messi cố tình làm bẽ mặt Lewandowski

Messi cố tình làm bẽ mặt Lewandowski

Trong buổi trò chuyện mới đây với ESPN, Messi thừa nhận cố tình làm bẽ mặt Lewandowski ở World Cup 2022. Nguyên nhân xuất phát từ việc siêu sao số 10 của Argentina không hài lòng với phát biểu của Lewandowski trong Lễ trao giải The Best 2021. "Rõ ràng, những phát ngôn của Lewandowski không phù hợp. Vì thế, tôi cố gắng phớt lờ anh ta trong suốt trận đấu ở World Cup 2022. Tôi cố tình làm thế vì muốn Lewandowski bẽ mặt", Messi cho biết.

HLV Viettel phủ nhận tin Hoàng Đức sắp sang La Liga chơi bóng

HLV Thạch Bảo Khanh của Viettel đã lên tiếng trước thông tin Nguyễn Hoàng Đức được CLB Cadiz quan tâm. Nhà cầm quân 42 tuổi này cho rằng, không có chuyện Hoàng Đức chuyển sang La Liga chơi bóng.

Vòng 7 giải nữ VĐQG 2023: Hà Nội I quyết chiến để vững tốp 3

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam có thể sẽ tạo nên bước ngoặt lớn cho cuộc đua vô địch ở lượt về giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023.

Trận cầu tâm điểm của vòng cuối lượt đi là cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam. Cả 2 đội đang bị thất thế trong cuộc đua vô địch so với TP.Hồ Chí Minh I và Than Khoáng sản Việt Nam. Vì thế, Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam thừa hiểu nếu trắng tay trong cuộc chạm trán lẫn nhau này, cánh cửa vô địch coi như sẽ khép lại, đặc biệt là Phong Phú Hà Nam. Đánh giá tổng thể màn trình diễn vừa qua, không nằm ngoài dự đoán trước khi mùa giải khởi tranh, Phong Phú Hà Nam tỏ ra hụt hơi so với các đối thủ bởi lực lượng trụ cột không còn sung sức trong khi lớp trẻ chưa bắt kịp về trình độ. Những thất bại trước TP.Hồ Chí Minh I hay Than Khoáng sản Việt Nam là minh chứng.

Fan MU đòi treo giò Haaland vì mắng trọng tài

Sau những hành động thái quá với trọng tài, Erling Haaland đang bị một làn sóng đòi trừng phạt trên mạng xã hội.

Haaland đã nổi trận lôi đình, quát thẳng vào mặt trọng tài chính Simon Hooper vì không cho Man City được hưởng lợi thế trong tình huống tấn công ở phút bù giờ. Haaland sau đó đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng, nhưng đó có thể không phải hình phạt duy nhất dành cho trung phong của City.

Không chỉ thể hiện hành vi không đúng mực trước mặt trọng tài chính, Haaland còn đăng lên trang cá nhân những từ ngữ viết tắt của một câu tục. Những hành vi này nếu bị điều tra rất có thể sẽ dẫn tới án phạt nặng. Cảm thấy đây là cơ hội tốt, rất nhiều fan của các CLB khác tại Premier League đã đồng loạt yêu cầu FA phạt thật nặng Haaland.